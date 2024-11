Broncano, en català: "M'agradaria moltíssim fer un programa a TV3 des de Lleida"

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

David Broncano està sent un dels noms més populars del moment després de recollir un premi Ondas pel seu programa 'La Revuelta' a Televisión Española, només un mes i mig després de l'estrena del programa. Durant la gala d'entrega dels guardons, tot i que el seu discurs va ser en un to seriós i reivindicatiu, Broncano no s'ha pogut estar de respondre amb el seu humor la multitud de mitjans que han volgut parlar amb ell. En una de les entrevistes breus, el popular presentador –ara més de moda que mai però amb una trajectòria anterior d'èxits com 'La Resistencia' a Movistar o 'La Vida Moderna' a la cadena SER– ha fet gala del seu nivell de català en respondre al micròfon del programa 'Matina, Codina! de RAC105. A la pregunta de si li agradaria tenir un espai a TV3, per a que ara "que t'odia mitja Espanya t'odiï l'altra mitja", Broncano ha respost: "el meu català és vàlid per a TV3?".

El líder de 'La Revuelta' juntament amb Ricardo Castella y Jorge Ponce ha assegurat que "m'agradaria moltíssim fer un programa a TV3". "Des de Lleida, des de la part alta de Lleida, que tampoc sigui tot Barcelona", ha afegit.

Broncano i Lleida, una relació inesperada

Curiosament, aquesta no és la primera vegada que Broncano s'apropa a Lleida en els últims dies. Durant una entrevista a 'La Revuelta' amb dos científics que han realitzat un descobriment revolucionari, es va parlar de la teoria de la panspèrmia, desenvolupada pel prestigiós científic lleidatà Joan Oró.

Aquesta coincidència, sumada al desig expressat per Broncano, amb ironia, de fer un programa a TV3 des de Lleida, ha despertat l'interès dels seus seguidors catalans, que ja especulen sobre com seria aquest hipotètic espai televisiu i quines sorpreses podria deparar el presentador en terres lleidatanes.

També vol anar a 'El Hormiguero'

En el seua trobada amb la premsa al Palauet Albéniz, el comediant no va parar de fer broma amb els periodistes, encara que no va poder ocultar del tot el seu esperit ambiciós: "Intentaré guanyar-ho tot i que la gent digui 'Que pesat el tio!'", va fer broma entre rialles en referir-se a la seua pròxima competència contra Pablo Motos als Premis Iris del gener.

Broncano va revelar que ha convidat en múltiples ocasions Motos a participar en 'La Resistència', encara que fins el moment el conductor de 'El Hormiguero' no ha acceptat la invitació. "A veure, a mi m’encantaria que vingués al programa, la veritat. O anar jo allà", va declarar el presentador, mostrant el seu entusiasme per una potencial col·laboració entre ambdós espais televisius.

Amb el seu característic sentit de l’humor, Broncano va llançar una proposta directa i sense precedents: "Podríem fer una cosa nova en televisió... anar a 'El Hormiguero' mentre emeten 'La Resistència'". L’humorista va aprofitar l’ocasió per enviar un missatge als responsables d’Atresmedia i la productora de Pablo Motos: "Si us plau, porteu-me de convidat!", va exclamar, deixant clara la seua disposició per embarcar-se en aquest innovador intercanvi de programes.

La idea de Broncano suposa un repte creatiu i una oportunitat per explorar nous formats televisius. Si bé encara no hi ha resposta oficial per part de l’equip de 'El Hormiguero', la proposta ha generat expectació entre els seguidors d’ambdós presentadors. Només el temps dirà si aquest singular 'challenge' es materialitzarà a les pantalles.