Deu mercats de Nadal que no et pots perdre aquest pont de desembre

El Nadal és una època màgica a Europa, on els carrers i places es transformen en autèntics contes de fades gràcies als enlluernadors mercadillos nadalencs. Des d’Espanya fins Estònia, aquestes 10 destinacions et captivaran amb el seu esperit festiu.

Budapest, la joia nadalenca d’Hongria

La plaça de la Basílica de Sant Esteve a Budapest es converteix en un espectacle nadalenc des de novembre fins principis de gener. Amb un imponent arbre de Nadal i parades atapeïdes d’artesania i gastronomia típica hongaresa, aquest mercat és un dels millors d’Europa.

Viena, l’elegància austríaca per Nadal

La Plaça de l’Ajuntament de Viena és sinònim de Nadal en estat pur. A més de tallers i parades amb delícies locals, la ciutat es transforma en un escenari màgic gràcies als seus llums i decoracions. Un imprescindible per viure l’essència nadalenca vienesa.

Madeira, l’illa portuguesa més lluminosa

El mercadillo nadalenc de Madeira és el més lluminós d’Europa segons European Best Destinations. Les parades reflecteixen l’essència de l’illa amb flors vibrants, gastronomia local i artesania única. Les actuacions folklòriques i cants tradicionals hi afegeixen un toc especial.

Poznan , l’encant polonès per Nadal

Poznan, una ciutat a la vora del riu Varta a Polònia, allotja un dels mercadillos nadalencs més destacats d’Europa. Entre la Plaça del Mercat Vell i la Plaça de la Llibertat, casetes de fusta ofereixen el millor de la gastronomia i artesania local. El Festival d’Escultures de Gel i la nòria il·luminada són grans atractius.

Basilea, elegància suïssa en advent

Considerat en múltiples ocasions el millor mercadillo nadalenc d’Europa, el mercat d’advent de Basilea il·lumina les places de Barfüsserplatz i Münsterplatz amb una decoració exquisida. Destaca pels seus concerts, activitats familiars i el toc elegant típic de les ciutats suïsses.

Brussel·les, la capital belga es vesteix de festa

Brussel·les es converteix en un espectacle festiu per Nadal gràcies al seu impressionant mercadillo. Amb un majestuós arbre de Nadal, il·luminació espectacular, música, nòries, exposicions i pistes de patinatge sobre gel, és una opció perfecta per a una escapada nadalenca inoblidable.

Colmar, un conte de fades a França

Colmar, un dels pobles medievals més encantadors de França, multiplica la seua màgia per Nadal. Les cases amb entramat de fusta decorades amb llums i ornaments converteixen la ciutat en un escenari digne d’un conte. Mercats nadalencs, nadales i coreografies omplen els carrers d’alegria.

Tallinn, el mercat nadalenc més bonic

Reconegut com el mercat nadalenc més bonic d’Europa el 2019, el mercadillo de Tallinn combina l’encant medieval del nucli antic amb un esperit festiu inigualable. Amb un arbre de Nadal de 15 metres i parades amb aromes de vi calent i dolços locals, la màgia nadalenca aquí és intensa.

Dresden, tradició alemanya des del segle XV

A Alemanya, els mercadillos nadalencs són tota una tradició i Dresden és una destinació imprescindible. El seu famós Striezelmarkt, celebrat a la plaça Altmarkt des del segle XV, és un dels més antics i encantadors d’Europa. Amb representacions teatrals, exposicions, artesania i una atmosfera màgica, és una visita obligada.

Mánchester , vibra amb el Nadal anglès

A Albert Square, davant de l’imponent Ajuntament neogòtic de Mánchester, es troba un dels mercadillos nadalencs més destacats del Regne Unit. Centenars de parades de fusta ofereixen productes artesanals, delícies gastronòmiques i begudes festives en una barreja perfecta de tradició i modernitat.

Aquests 10 mercats nadalencs són només una mostra de la màgia que es viu a Europa durant l’època més esperada de l’any. Des d’Espanya fins els racons més remots del continent, el Nadal omple els carrers de llums, aromes i esperit festiu.

Els mercats nadalencs són una tradició centenària a Europa que es remunta a l’Edat Mitjana. Originalment, aquests mercats servien com a punts de trobada perquè els habitants de les ciutats poguessin proveir-se de productes per a l’hivern. Amb el temps, es van convertir en celebracions festives on es podia disfrutar de la gastronomia local, l’artesania i l’esperit nadalenc. Avui dia, els mercats nadalencs atreuen milions de visitants cada any i són un important motor econòmic per a moltes ciutats europees.