El poble més bonic del món segons l’OMT, a dos hores de Lleida

Al cor de la comarca d’Osona, a una altitud de 845 metres, es troba un pintoresc poble d’origen medieval que ha conquistat viatgers de tot el món per la seua extraordinària bellesa i encant natural. Estem parlant de Rupit, un dels dos pobles que formen el municipi de Rupit i Pruit, situat al nord de la província de Barcelona, a tan sols dos hores amb cotxe de Lleida.

El seu atractiu és tal que l’Organització Mundial de Turisme (OMT) l’ha reconegut recentment com la població més bonica del món. Per atorgar aquest reconeixement, l’OMT té en compte factors com la bellesa de l’entramat urbà, el patrimoni, la història i el respecte per l’entorn natural.

Un tresor arquitectònic en un entorn colpidor

El nucli antic de Rupit, envoltat d’un entorn natural impressionant, acull joies arquitectòniques com l’església de Sant Miquel, una joia del segle XI; la plaça de la Vila, amb les seues característiques arcades; i l’icònic pont penjant de fusta que travessa el riu, una de les principals atraccions del lloc.

La història de Rupit es remunta al segle X, quan va sorgir com un petit assentament fortificat sota la protecció del seu castell. Avui dia, només queden ruïnes d’aquesta fortalesa, però el poble ha mantingut el seu encant medieval intacte. segles, Rupit va prosperar gràcies a la seua ubicació estratègica en les rutes comercials que connectaven l’interior de Catalunya amb la costa.

Pruit : Un llogaret tranquil amb masies centenàries

A pocs quilòmetres de Rupit, trobem Pruit, un petit llogaret que ofereix un ambient encara més serè i rural. Menys conegut que el seu veí, Pruit captiva els visitants amb les seues masies disperses que daten dels segles XVII i XVIII, masies encara estan en ús, testimonis silenciosos de la història agrícola de la zona.

La fusió de Rupit i Pruit el 1977 va donar lloc al municipi actual, una unió que ha permès conservar l’essència d’ambdues poblacions. Passejar pels carrers de Rupit i Pruit és com endinsar-se en un conte de fades, on cada racó. amaga una història per descobrir.

El Parc Natural del Collsacabra : Una joia natural

L’entorn natural que envolta Rupit i Pruit és, senzillament, impressionant. El Parc Natural del Collsacabra ofereix una infinitat de rutes de senderisme que permeten als visitants explorar aquest territori privilegiat. una de les més altes de Catalunya, amb una caiguda d’aigua espectacular que deixa bocabadats tots els que la contemplen.

Els amants de la naturalesa trobaran en aquesta zona un paradís per a l’observació de flora i fauna. submergir-se en la bellesa de la naturalesa catalana.

Rupit i Pruit : Una escapada perfecta per a tots els gustos

Rupit i Pruit no és només una destinació per als amants de la història i l’arquitectura medieval, sinó també per a aquells que busquen desconnectar en un entorn natural privilegiat. Aquest petit municipi ofereix una escapada perfecta on la història i la naturalesa s’entrellacen. en perfecta harmonia.

Ja sigui passejant pels seus carrers empedrats, descobrint les masies centenàries de Pruit o explorant les meravelles naturals del Collsacabra, Rupit i Pruit ofereix una experiència inoblidable per a tots els visitants. Una oportunitat única per viatjar en el temps i descobrir l’essència més autèntica de Catalunya.

Com arribar a Rupit i Pruit

Sortint des de Lleida, cal sortir l’autopista AP-2 en direcció a Barcelona fins cap a la C-25 (Eix Transversal) en direcció a Girona/Vic. Continua per la C-25 fins arribar a la sortida cap a Roda de Ter/Rupit i Pruit. Després, segueix les indicacions cap a Rupit i Pruit per la carretera C-153, que condueix directament al municipi.