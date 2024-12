Saps què és el torró al tall? Descobreix una de les novetats d'aquest Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa familiar Torrons i Mel Alemany, amb seu a Os de Balaguer, Lleida, ha donat un pas més en la seva aposta per la innovació i la qualitat en el sector del torró artesà. La companyia ha ampliat el seu revolucionari servei de venda de torró al tall, incorporant-hi la varietat del torró dur, que se suma al torró tou i el cremat, presentats l'any passat.

Aquesta iniciativa permetrà als amants del torró gaudir d'un producte fresc i acabat d'elaborar, que podran rebre a casa en un termini de només 24 hores després de la comanda a través de la botiga online d'Alemany . El torró dur al tall es presenta amb un gruix més fi per facilitar-ne el consum a un públic més ampli i familiar.

Un mètode tradicional adaptat als nous temps

El projecte del torró al tall recupera un mètode de venda tradicional que ja empraven les pastisseries antigament, però combinat amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per garantir una entrega ràpida i eficient del producte. Segons explica Ferran Alemany, gerent de l'empresa, l'objectiu és "reduir al màxim el temps de consum del torró, de manera que mantingui les seves propietats de sabor i es pugui valorar encara més".

En el procés de producció del torró al tall, Alemany el talla, l'embolica amb paper alimentari (evitant elements plàstics) i l'entrega en un període màxim de 24 hores, garantint així la frescor i qualitat òptimes del producte final que arriba al consumidor.

Una tradició familiar centenària

La història d'Alemany es remunta a finals del segle XIX, quan la Sra. Mundeta elaborava caramel amb la mel i la fruita seca de la zona. Des d'aleshores, l'empresa ha mantingut els seus orígens i l'essència del negoci familiar, apostant per una elaboració artesana i de proximitat.

El secret del sabor únic del Torró Alemany rau en una recepta del segle XIX, que dona a la pasta un blanc característic. Una cocció lenta, fruita seca de proximitat i una mel de romaní seleccionada són alguns dels ingredients clau d'aquesta fórmula especial.

Compromís amb la qualitat i la responsabilitat social

Alemany treballa amb els millors apicultors de la zona i d'arreu de la Península Ibèrica, garantint una mel de màxima qualitat i un producte de confiança. A més, l'empresa compta amb un equip de 25 persones que elaboren cada producte a mà, dotant-lo d'un caràcter únic i singular.

La companyia també destaca pel seu compromís social, col·laborant amb més de 60 persones de quatre Centres Especials de Treball (CET) de les Terres de Lleida en tasques d'etiquetatge, empaquetatge i fabricació de caixes de fusta per als lots. Aquesta aposta per la humanització dels processos davant la robotització ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Placa al Treball President Macià.

