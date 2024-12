Què guanyen les administracions de loteria que venen la grossa de Nadal?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada 22 de desembre, Espanya es paralitza per viure amb il·lusió el Sorteig de Nadal, una tradició que marca l’inici oficial de les festes. Més que un simple joc d’atzar, és un esdeveniment carregat d’emoció, on famílies i amics es reuneixen davant el televisor per escoltar els nens de San Ildefonso cantar els números premiats. Aquest dia es reparteix un premi molt desitjat: 400.000 euros per dècim guanyador.

No obstant, l’import total no arriba íntegre als afortunats, ja que Hisenda aplica retencions. Segons la normativa fiscal, els primers 40.000 euros estan exempts d’impostos, però la resta, és a dir, 360.000 euros, està subjecta a un gravamen del 20%. Això implica que els guanyadors han d’entregar 72.000 euros al fisc, quedant-se finalment amb 328.000 euros nets per cada dècim premiat.

Malgrat les retencions, la il·lusió de participar a la grossa segueix intacta any rere any. Més enllà dels diners, aquest sorteig representa la possibilitat de canviar vides i compartir l’alegria amb éssers estimats. Encara que les probabilitats de guanyar són d’1 entre 100.000, per a molts, el sorteig simbolitza unió, tradició i esperança en la vigília del Nadal.

No només els guanyadors celebren el premi, també ho fan les administracions de loteria que el venen. Per a aquestes, repartir la grossa significa un impuls en les vendes futures i un reconeixement especial per haver entregat un dels premis més importants de l’any. Tanmateix, en termes econòmics directes, el venedor de loteria no rep comissions addicionals per vendre el dècim guanyador.

Les administracions obtenen una comissió del 4,5% per cada dècim venut, la qual cosa equival a 90 cèntims per dècim. Encara que aquesta xifra pugui semblar modesta, el seu volum de vendes en la Loteria de Nadal assegura ingressos significatius. A més, el venedor de loteria també guanya comissions en pagar premis menors: un 2,5% pels primers 200.000 euros que abonen i un 1,25% per les quantitats superiors.

A més dels grans premis del sorteig, com la grossa, el Sorteig de Nadal reparteix milers de premis menors coneguts com la menudalla. Aquests premis s’anuncien amb la xifra de 1.000 euros per sèrie, un moment icònic del sorteig quan els nens de San Ildefonso canten "mil euros". Com que cada sèrie està composta per deu desens, el valor de la menudalla és de 100 euros per dècim.

Un altre aspecte interessant són les aproximacions, que són els dècims que coincideixen amb les dos últimes xifres del primer, segon o tercer premi. Aquests tenen un valor de 100 euros per dècim. A més, els números acabats en la mateixa xifra que El Gordo reben el reintegrament, equivalent a 20 euros per dècim, tornant així el cost del bitllet als participants afortunats.