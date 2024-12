Alerta amb el "brushing": així és la nova estafa que utilitza les teues dades per crear ressenyes falses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova modalitat d’estafa coneguda com 'brushing', molt freqüent als Estats Units, està començant a arribar als domicilis d’Espanya. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat sobre aquest engany que consisteix en la tramesa de paquets misteriosos a particulars, sense que aquests els hagin sol·licitat prèviament.

Segons explica l’OCU, l’objectiu dels estafadors és fer passar els destinataris d’aquests productes com a compradors falsos. D’aquesta manera, poden registrar ressenyes positives sobre els articles als webs de venda, suplantant la identitat dels consumidors afectats.

Quan una persona rep inesperadament un d’aquests paquets, en no haver realitzat la compra, sol pensar que es tracta d’un error o fins i tot d’un regal. A més, en molts casos el venedor fraudulent no reclama la devolució del producte, per la qual cosa el destinatari acaba quedant-se'l passat un temps.

Tanmateix, darrere d’aquest enviament innocent s’amaga l’ús indegut de les dades personals del presumpte comprador. Els estafadors utilitzen la seua informació per suplantar la seua identitat i deixar valoracions positives de l’article en els market places de les grans plataformes de venda online, eludint els sistemes interns de control i validació.

Els riscos per als consumidors afectats

L’OCU adverteix que els consumidors que reben aquests misteriosos paquets poden enfrontar-se a diversos riscos. En primer lloc, les seues dades personals podrien estar sent utilitzades per obrir comptes falsos al seu nom i realitzar comentaris o valoracions fraudulentes. Però el perill no acaba allà, ja que aquesta informació també podria fer-se servir amb finalitats delictives contra el mateix afectat, com el 'phishing' per aconseguir les seues dades bancàries.

A més, si el producte rebut és un dispositiu electrònic, com un smartwatch o un braçalet d’activitat, l’organització recomana extremar les precaucions. Existeix la possibilitat que l’aparell no hagi passat els controls de qualitat corresponents i contingui software maliciós per recopilar encara més informació personal de l’usuari.

Com actuar davant d’un cas de ' brushing '

Davant de la sospita d’haver estat víctima d’aquesta estafa, l’OCU aconsella presentar una denúncia per suplantació d’identitat davant de la policia, les autoritats de consum i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També anima els afectats a exposar el seu cas a través de l’eina 'Reclamar' de l’organització, per poder fer un seguiment del problema i traslladar els fets a les principals plataformes de venda online.

Segons dades de l’OCU, el 'brushing' ja ha arribat a un important nombre de famílies a Espanya. El 2022 es van registrar més de 3.000 casos, una xifra que es preveu que augmenti significativament en els propers mesos, seguint la tendència observada als Estats Units.

El ' brushing ', una amenaça creixent per al comerç electrònic

El fenomen del 'brushing' suposa un important desafiament per al sector del comerç electrònic. Aquesta estafa no només perjudica als consumidors que veuen les seues dades personals compromeses, sinó també a les mateixes plataformes de venda online. La proliferació de ressenyes i valoracions falses soscava la confiança dels usuaris en aquests sistemes i pot alterar significativament les decisions de compra.

Davant d’aquesta amenaça, resulta fonamental que les empreses del sector reforcin els seus mecanismes de control i verificació de ressenyes, a més de col·laborar activament amb les autoritats per perseguir els responsables d’aquestes estafes. Només així podrà garantir-se un entorn de comerç electrònic segur i transparent per a tots els usuaris.