Talls de trànsit per la cavalcada dels Reis a Lleida

La Cavalcada dels Reis Mags d'Orient d'aquest diumenge a la tarda a Lleida comportarà afectacions viàries a la ciutat. El pas de la comitiva reial obligarà a tallar el trànsit en diversos punts del recorregut i vies adjacents per tal de garantir la formació de les carrosses i el desenvolupament de l'espectacle itinerant.

La desfilada arrencarà a les 18h des de l'Estació Lleida-Pirineus i seguirà per la plaça Ramon Berenguer IV, la rambla Ferran, l'avinguda Francesc Macià, la plaça Agelet i Garriga, l'avinguda Madrid, la plaça Espanya i l'avinguda Blondel fins arribar al Palau de la Paeria. Durant el recorregut, la Guàrdia Urbana efectuarà talls progressius a la circulació.

Desviaments de trànsit previstos:

A les 16h es desviarà el trànsit de la plaça Ramon Berenguer IV, amb talls a les cruïlles dels carrers Anselm Clavé i Comtes d'Urgell, Príncep de Viana i Comtes d'Urgell, i l'avinguda Victoriano Muñoz Oms amb el Camí de Granyena.

Posteriorment es tallarà el Pont Vell i la plaça Agelet i Garriga, amb talls totals a l'avinguda Garrigues amb València, l'avinguda Madrid des de la plaça Espanya, i l'avinguda Segre des del carrer Roger de Llúria.

Finalment es desviarà el trànsit del Pont de la Universitat i la plaça Espanya, amb talls a l'avinguda Estudi General amb Jaume II, l'avinguda Joana Raspall amb República del Paraguai, l'avinguda Madrid amb República del Paraguai, i el carrer Acadèmia amb l'avinguda Catalunya.

Afectacions a l'Estació d'Autobusos:

Entre les 16h i les 21h no podrà entrar ni sortir cap vehicle de la terminal. S'habilitaran estacionaments provisionals a l'avinguda Madrid (des del pàrquing de la plaça Espanya fins República del Paraguai i des d'aquest carrer fins la plaça Espanya) i a l'avinguda Joana Raspall (des de República del Paraguai fins plaça Espanya) perquè els usuaris hi puguin accedir.

Recomanacions per travessar el riu:

A partir de les 16h, es recomana utilitzar el Pont Nou i el Pont de Pardinyes, els únics que no es veuran afectats per la Cavalcada. El Pont Vell i el de la Universitat no s'obriran fins que acabada la desfilada les vies quedin lliures de carrosses i públic. Cap a les 19h es preveu reobrir a la circulació l'eix Anselm Clavé-Príncep de Viana-Pont Príncep Viana-Victoriano Muñoz.

Altres afectacions:

Els veïns de Noguerola podran entrar i sortir per l'avinguda Segre (sector Pardinyes). Durant la Cavalcada, la connexió Pardinyes-centre s'haurà de fer per Comtes d'Urgell i Prat de la Riba, no per l'avinguda Segre.

Es desviaran els autobusos urbans de les línies que circulen per l'itinerari.

S'anul·laran temporalment les parades de taxi de Ramon Berenguer IV i Blondel, traslladant-se a Príncep de Viana i avinguda Catalunya respectivament.

S'alterarà el funcionament dels pàrquings soterrats de Sant Joan i avinguda Madrid.

L'Ajuntament demana a la ciutadania que atengui en tot moment les indicacions de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Mossos d'Esquadra desplegats per l'itinerari per garantir la fluïdesa de la circulació i la seguretat durant la celebració.