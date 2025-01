Senyals inusuals a les mans podrien alertar sobre el càncer més letal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El càncer de pulmó és el tipus de càncer que més vides s'emporta cada any al Regne Unit, amb més de 34.000 defuncions anuals. Dos senyals inusuals que apareixen a les mans podrien ser un avís primerenc d'aquesta malaltia, segons indiquen especialistes mèdics.

Aquestes dues manifestacions, sovint passades per alt, serien indicadors primerencs del càncer pulmonar, reconegut com la principal causa de mortalitat per càncer al país. Dades de Cancer Research UK revelen que representa al voltant de 34.800 morts cada any, suposant el 21% de totes les defuncions relacionades amb el càncer.

Detecció tardana, clau en l'alta mortalitat

L'elevada taxa de mortalitat del càncer de pulmó s'atribueix sovint a la seva detecció tardana; la malaltia rarament mostra signes durant les etapes inicials, per la qual cosa sovint roman sense diagnosticar fins que està molt avançada.

El NHS adverteix que: "El càncer de pulmó no sol causar símptomes notables fins que s'ha estès pels pulmons o a altres parts del cos. Això significa que el pronòstic de la malaltia no és tan bo com molts altres tipus de càncer".

Per tant, és crucial parar atenció a qualsevol possible senyal primerenca de la malaltia. En particular, Cancer Research UK assenyala dos símptomes que podrien manifestar-se a les mans.

Dits en porra, un senyal d'alarma

El primer és el que es coneix com a "dits en porra" o clubbing, una afecció que típicament impacta les puntes dels dits a les dues mans i sembla desenvolupar-se progressivament. La base de l'ungla pot primer estovar-se i la pell del voltant pot tornar-se vermella. L'angle entre el llit de l'ungla i el plec de pell just sota la cutícula pot augmentar, fent que l'ungla es corbi més del normal.

L'ungla i la pell circumdant poden semblar brillants, amb arrugues que recorren la longitud de l'ungla. Les puntes dels dits poden aparèixer eixamplades, donant una aparença de "porra". Segons Cancer Research UK, "els dits en porra generalment triguen anys a desenvolupar-se", però pot ocórrer més ràpid en certes condicions com un abscés pulmonar.

Es pot comprovar la presència de clubbing pressionant dues ungles (una de cada mà) juntes - hauria d'aparèixer un buit en forma de diamant entre dits sans. Si no hi ha espai, podrien estar en porra.

Inflamació de dits i canells, un altre indicador

Algunes persones amb càncer de pulmó poden experimentar inflamació dels dits i les ungles, així com dolor i inflor a les articulacions. Aquesta condició es coneix com a osteoartropatia hipertròfica pulmonar (HPOA).

Un símptoma de l'HPOA són els dits en porra, però també pot causar inflor dels dits i els canells. Com explica Cancer Research UK: "L'osteoartropatia hipertròfica pulmonar és una afecció que afecta algunes persones amb càncer de pulmó. Molt sovint causa inflamació dels ossos i les articulacions als canells i turmells. Un altre símptoma comú és el clubbing dels dits".

Altres senyals d'alerta a vigilar

El NHS adverteix que "normalment no hi ha signes o símptomes" en les primeres etapes del càncer de pulmó, però "moltes persones" amb la malaltia eventualment desenvolupen símptomes que inclouen:

Tos persistent

Tossir sang

Dificultat per respirar persistent

Cansament i pèrdua de pes inexplicables

Dolor en respirar o tossir

Si experimenta qualsevol símptoma de càncer de pulmó, ha de consultar el seu metge de capçalera. La causa més comú del càncer de pulmó és fumar cigarrets, que és responsable de més de set de cada deu casos.

El càncer de pulmó, sent la principal causa de mortalitat per càncer al Regne Unit, sovint roman sense detectar fins a etapes avançades. No obstant això, dos senyals inusuals a les mans - dits en porra i inflor de dits i canells - podrien servir com a indicadors primerencs d'aquesta malaltia letal. Parar atenció a aquests i altres símptomes, com tos persistent, sang en escopir o cansament inexplicable, i consultar immediatament amb un professional mèdic, podria ser clau per a un diagnòstic i tractament precoços, millorant així les probabilitats de supervivència.