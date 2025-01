Descompte d’hivern d’una icònica cadena hotelera: 20% en reserves d’allotjament fins el març

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La icònica cadena hotelera Paradores ha presentat la seua esperada promoció hivernal, oferint un atractiu descompte del 20% en totes les seues reserves realitzades fins el 31 de març. Aquesta oferta especial està disponible tant per als membres del programa de fidelització Amigos de Paradores com per al públic en general, encara que amb algunes diferències en les dates d’accés.

Els socis d’Amigos de Paradores tindran l’avantatge de poder aprofitar aquesta promoció en exclusiva des d’avui i fins el 19 de gener de 2025. Per als qui encara no formin part d’aquest club, la bona notícia és que la inscripció és totalment gratuïta a través del web oficial de Paradores, la qual cosa els permetrà disfrutar d’aquesta i altres interessants avantatges. Els clients no afiliats podran realitzar les seues reserves a partir del dijous 9 de gener i fins el 19 de gener de 2025.

Modalitats incloses i com reservar

La promoció d’hivern de Paradores inclou totes les modalitats d’estança: allotjament i esmorzar, mitja pensió o pensió completa. Això brinda una gran flexibilitat als hostes per adaptar-se a les seues preferències i pressupost.

Les reserves poden gestionar-se de diverses formes: online a través del web de Paradores, directament contactant amb l’establiment seleccionat, mitjançant la Central de Reserves de la cadena o a través d’agències de viatges col·laboradores. A més, com un extra especial, la promoció inclou un llit supletori gratuït per a nens de fins 12 anys.

És important tenir en compte que les estades acollides a aquesta oferta no són cancel·lables ni reemborsables, per la qual cosa es recomana planificar bé les dates abans de confirmar la reserva. Així mateix, es pot destacar que el descompte no serà aplicable al Parador de Granada durant el mes de març.

Una campanya inspirada en l’art de Ricardo Cavolo

L’esperit d’aquesta campanya hivernal està magníficament plasmat en l’última il·lustració creada pel reconegut artista espanyol Ricardo Cavolo. En aquesta evocadora obra, Cavolo retrata la calidesa de l’hivern com un moment perfecte per a disfrutar de la calor i la proximitat dels éssers estimats.

Segons les paraules del mateix artista, "l’hivern és una tela en blanc on la resta dels colors i matisos prenen vida recordant-nos que, fins en els dies més freds, la proximitat sempre ens porta calidesa". Aquesta reflexió encaixa a la perfecció amb la filosofia de Paradores, que busca oferir als seus hostes experiències úniques i memorables en entorns plens d’encant i autenticitat.

Les il·lustracions de Cavolo, aclamades internacionalment pel seu singular estil atapeït de color i sentiment, han estat fonamentals per reforçar la imatge de marca de Paradores en els últims anys. Sota l’experta direcció de l’agència de publicitat Darwin & Verne, aquesta estratègia visual ha aconseguit inspirar els viatgers a redescobrir els allotjaments més emblemàtics d’aquesta històrica cadena hotelera espanyola.