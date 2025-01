El "me too" del periodisme desferma casos d'abusos sexuals a les redaccions i arriba a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les denúncies d'assetjament sexual i actituds masclistes en les redaccions catalanes continuen sortint a la llum després que divendres passat una desena de periodistes exposessin públicament les agressions i situacions que han patit al llarg de la seva carrera professional. Ahir, la directora del programa Sense Ficció de TV3, Montse Armengou, va acusar públicament el periodista lleidatà César López Rosell, que va morir l'any 2018 a causa d'un càncer, d'assetjar-la quan ella tenia entre 21 i 22 anys i tot just començava en el món de la comunicació a El Periódico.

Fa dos anys, Armengou ja va explicar que havia patit assetjament en aquella època, però no va ser fins ahir que va fer públic el nom del seu superior. "Jo treballava fins tard o molts caps de setmana en una redacció solitària. Ell sempre allà, a punt, atansant-se", va escriure en una publicació a la xarxa social X (abans Twitter).

Més casos d'assetjament en els mitjans

Entre les altres professionals que han denunciat situacions similars es troben Marta Montaner, Alba Carreres, Elena Parreño, Patrycia Centeno, Iolanda Batallé, Marta Roqueta i Gemma Herrero. Totes elles han compartit els seus testimonis a les xarxes socials, posant de manifest una problemàtica encara present en el sector periodístic.

Dades preocupants sobre l'assetjament a periodistes

Segons un estudi recent de l'Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, el 54% de les periodistes ha patit assetjament sexual al llarg de la seva trajectòria, i en el 55% dels casos, l'assetjament ha estat per raons de gènere. Aquestes dades es desprenen d'una enquesta realitzada a 136 dones periodistes. A més, l'estudi assenyala que només en un 5,1% dels casos es va activar el protocol del mitjà en qüestió contra l'assetjament.

La necessitat d'abordar el problema

Davant d'aquesta situació, es fa evident la necessitat d'abordar seriosament el problema de l'assetjament sexual en l'àmbit periodístic. Els mitjans de comunicació han de prendre mesures efectives per prevenir i sancionar aquests comportaments, així com per crear entorns de treball segurs i respectuosos per a totes les professionals.

És imprescindible que s'estableixin protocols clars i efectius per gestionar les denúncies d'assetjament, i que es garanteixi la protecció i el suport a les víctimes. A més, cal fomentar una cultura de tolerància zero envers qualsevol forma d'assetjament o discriminació, i promoure la formació i sensibilització sobre aquestes qüestions en tots els nivells de les organitzacions mediàtiques.