La temperatura corporal normal ja no és 36,6 graus: quina és la nova xifra?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant dècades, la temperatura corporal mitjana dels éssers humans s’ha establert en els 36,6 °C . Tanmateix, un nou estudi publicat el 2023, que va avaluar més de 126.000 persones entre 2008 i 2017, ha revelat que la temperatura mitjana actual és propera als 36 °C. Aquesta troballa coincideix amb altres investigacions modernes que han registrat valors similars, la qual cosa ha generat un debat sobre les possibles causes d’aquest canvi i les seues implicacions en l’àmbit mèdic.

L’origen de l’estàndard de 37 °C es remunta a fa més de 150 anys, quan el metge alemany Carl Wunderlich va establir aquesta xifra després d’analitzar més d’un milió de mesuraments presos de 25.000 persones. El seu mètode incloïa l’ús d’un termòmetre de grans dimensions que mesurava temperatures a l’axil·la. Segons les seues dades, les temperatures oscil·laven entre 36,2 i 37,5 °C, amb una mitjana de 37 °C. Wunderlich també va fixar en 38 °C el llindar que podria indicar febre.

Els experts debaten les raons darrere d’aquesta disminució en la temperatura basal. Algunes teories apunten a canvis en les condicions de vida, com la millora en la salut pública, el control de malalties infeccioses i l’accés a calefacció i refrigeració. D’altres suggereixen que podria tractar-se de diferències en els mètodes de mesurament, ja que els termòmetres moderns, encara que més precisos que els utilitzats per Wunderlich, poden presentar petites variacions a causa del seu calibratge.

Factors que influeixen en la temperatura corporal

La temperatura corporal està influïda per diversos factors, incloent el lloc de mesurament. Les temperatures rectals solen ser més altes que les orals, i aquestes, al seu torn, són més altes que les preses a la pell. A més, el moment del dia, la temperatura ambiental i el consum recent d’aliments o begudes també poden afectar els resultats.

"La possible revisió de l’estàndard de temperatura corporal mitjana podria influir en com es diagnostiquen les febres i les infeccions", afirmen els experts. Si el llindar de febre s’ajusta a valors més baixos, podria canviar la manera en què els metges avaluen certs símptomes. Tanmateix, coincideixen que la febre és només un de molts indicadors clínics, i la seua interpretació sempre ha de considerar el context del pacient.

Quan es considera que una persona té febre?

La Societat Espanyola de Metges Generals i de Família estableix que el límit normal de la temperatura corporal és de 37 °C quan es mesura a la regió axil·lar. Superar aquest valor indica la presència de febrícula, un símptoma que pot ser senyal de diverses afeccions lleus.

Quan la temperatura assoleix els 37,8 °C o més, es considera febre, un estat que pot estar associat a infeccions o malalties més greus. "En casos extrems, la febre pot superar els 41 °C, la qual cosa constitueix una emergència mèdica que requereix atenció immediata," adverteixen els especialistes.

Implicacions mèdiques de la possible disminució de la temperatura corporal mitjana

Si bé el debat sobre la temperatura corporal mitjana continua, els experts coincideixen que aquest canvi podria tenir implicacions significatives a la pràctica mèdica. La revisió dels estàndards de temperatura podria portar a ajustaments en els protocols de diagnòstic i tractament de diverses malalties, especialment aquelles relacionades amb processos infecciosos.

A més, l’estudi de les causes darrere d’aquesta aparent disminució en la temperatura basal podria donar llum sobre com els canvis en l’estil de vida, el medi ambient i la salut pública han impactat en la fisiologia humana al llarg del temps. Aquests descobriments podrien ser rellevants no només per a la medicina, sinó també per a camps com l’antropologia i la sociologia.

Quins altres factors poden afectar la temperatura corporal?

A més dels factors esmentats anteriorment, la temperatura corporal també pot veure’s influïda per:

L’edat: els nens i els ancians tendeixen a tenir temperatures basals lleugerament diferents de les dels adults.

El sexe: les dones poden experimentar variacions en la seua temperatura basal durant el cicle menstrual.

L’activitat física: l’exercici intens pot elevar temporalment la temperatura corporal.

Certes condicions mèdiques: algunes malalties, com l’hipertiroïdisme, poden causar un augment en la temperatura basal.

En conclusió, el debat sobre la possible disminució de la temperatura corporal mitjana planteja interessants preguntes sobre com han evolucionat els nostres cossos i com això podria afectar la pràctica mèdica. A mesura que es realitzen més investigacions sobre aquest tema, és probable que sorgeixin noves perspectives i recomanacions per al diagnòstic i tractament de diverses afeccions.