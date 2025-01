Testimoni gràfic de la Guerra Civil

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La institució nord-americana Packard Humanities Institute, dedicada a la preservació d’arxius històrics, treu a la llum centenars d’enregistraments de la Guerra Civil espanyola, alguns dels quals inèdits, que es poden consultar a través de la pàgina web newsreels.net. Les imatges procedeixen de la col·lecció del periodista William Randolph Hearst i han estat emmagatzemades durant dècades a la Universitat de California Los Angeles (UCLA). Després d’un procés de recuperació i digitalització, han sortit a la llum. Entre el material hi ha enregistraments de la contesa als carrers de Lleida ciutat i a Fraga, així com al front a Balaguer. Els primers daten de l’abril del 1938 i mostren l’entrada de les tropes revoltades, amb moviment d’efectius, conseqüències dels bombardejos, enfrontaments als carrers i víctimes. Concretament, al web es poden trobar dos enregistraments, un amb data del 7 d’abril del 1938 i un altre del 13 d’abril del 1938. En tots dos apareixen imatges de Fraga i Lleida, inclosos enregistraments del dictador Francisco Franco. En un acte celebrat aquesta setmana a Madrid, la historiadora Silvia Ribilles, una de les expertes que ha treballat en la recuperació d’aquestes cintes, va assenyalar que “hi ha molt material, és una joia per a qualsevol investigador”, segons va publicar EFE. La seua tasca ha consistit a descriure els enregistraments que la companyia de Hearts va donar a la Universitat d’UCLA juntament amb més pel·lícules sobre altres fets històrics de finals del segle XIX i de la primera meitat del XX. Les pel·lícules tenen una durada d’entre un i quinze minuts cada una. Hi ha les que van ser utilitzades en informatius, que van ser editades i incloïen la veu del narrador, i també hi ha aquells enregistraments que van ser descartats, en els quals es pot veure el dia a dia durant la contesa.

Acte institucional d’homenatge a les víctimes de l’Holocaust

La plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir ahir la commemoració institucional de la Generalitat en el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. En l’acte es va retre homenatge a tots els col·lectius que van ser víctimes de l’horror nazi en un any en què se celebra el 80 aniversari de l’alliberament dels camps de concentració i d’extermini. Val a recordar que avui la sala Alfred Perenya de Lleida acollirà una conferència dels alumnes d’instituts lleidatans que van viatjar l’any passat al camp de concentració de Mauthausen i diumenge se celebrarà l’acte organitzat per la Paeria en record de les víctimes lleidatanes del nazisme. Així mateix, dilluns el Parlament acollirà un altre acte d’homenatge en el qual també hi haurà la presència d’alumnes de l’INS Màrius Torres de Lleida.