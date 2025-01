Lleida, amb molt de gust

Àngel Esteve (el cinquè començant per l’esquerra), amb els altres nominats al Premi Cuiner Revelació 2025. - RAFAEL GIMENA MOLINA

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

Àngel Esteve, xef, propietari del restaurant Sisè i representant de Lleida nominat al Premi Cuiner Revelació de Madrid Fusión 2025, que es va celebrar ahir a IFEMA Madrid, es va mostrar molt content i il·lusionat per la nominació, malgrat no haver guanyat el guardó: “Ha estat una experiència molt enriquidora. Poder representar Lleida en un certamen tan important i que experts internacionals estiguin pendents de tu em fa sentir molt afortunat.” L’establiment Sisè va obrir aproximadament fa un any a la capital del Segrià i des d’aleshores les seues creacions culinàries han progressat tan positivament que el van portar a convertir-se en un dels set aspirants al concurs d’ahir, l’únic català.

Durant la gala, Esteve va presentar un plat de ventresca semicurada amb picada d’herbes i caldo oxidat de tonyina roja i va confessar haver gaudit molt amb aquest repte, ja que va percebre un gran canvi en l’hostaleria. “No hi ha tanta competitivitat, tots li donem més importància a la companyonia i això significa que anem per bon camí”, assenyala.

Esteve va presentar un plat de ventresca semicurada amb picada d’herbes i caldo oxidat de tonyina roja

A més, el premi al Cuiner Revelació va encimbellar en el seu dia grans noms de la gastronomia espanyola com Dabiz Muñoz, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle o Óscar Calleja. Els guanyadors d’ahir van ser Áxel Smyth i Claudia Merchán, del restaurante Simpar, de Santiago de Compostel·la.

D’altra banda, el xef lleidatà Joel Castanyé, del local La Boscana, també va participar en l’últim dia del certamen amb una ponència sobre les aplicacions culinàries de la poma i, per la seua part, Torrons Vicens, empresa de Lleida, va patrocinar el premi Pastisser Revelació Madrid Fusión 2025, que va recaure en Luis Fernández, el joveníssim pastry chef de només 24 anys de l’Hotel Boutique Eunice (Salamanca).

Sucre i Disseny, aspirant al millor panettone mundial

El lleidatà Josep Ramon Cases, copropietari de Sucre i Disseny d’Alcarràs i professor de l’Eschotur Lleida, participarà aquest any a l’equip espanyol de la Copa del Món de Panettone que se celebrarà el dia 15 d’octubre a Verona i acabarà a Milà amb la final a la fira internacional Host Milano. Cases (segon per la dreta) hi participarà al costat de Carlos Mariel, del Richemont España; Ton Cortés, de la pastisseria Suca’l Barcelona; Viena Campos, d’R&D Global Cereal-Europastry, i Miguel Castro, de Marea Bread de Madrid. Els membres es van presentar dimarts a Madrid Fusión.

Un estudiant lleidatà, candidat al premi Le Cordon Bleu

Francesc Camí Subirá, estudiant de l’Institut Cavall Bernat de Terrassa i nascut a Lleida, aspira al XIII Premi Promeses de l’alta cuina de Le Cordon Bleu Madrid que tindrà lloc a la mateixa seu de l’entitat el 8 d’abril. El vídeo recepta de Subirá ja es troba disponible al perfil de Facebook de la institució perquè la gent pugui votar el representant de la província per guanyar aquest guardó.