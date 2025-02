Lleida ven els seus vins al món

Vista general de visitants ahir a l’estand de la DO Costers del Segre a la Barcelona Wine Week. - DO COSTERS DEL SEGRE

Els últims vins premiats al Concurs de la DO Costers del Segre i les noves referències són el principal atractiu amb què els cellers lleidatans acudeixen a la fira Barcelona Wine Week, que va arrancar ahir. Per a l’ocasió, Costers del Sió presenta el nou any del seu vi Nature; Mas Ramoneda estrena el monovarietal de garnatxa blanca Pedrol. Així mateix, Mas d’en Roy donarà a conèixer Xirivino, Millor Blanc Jove de DO. D’entre les novetats de Castell d’Encús, destaca el Saktih Chardonnay 2022 i Terrer de Pallars arriba amb els nous anys de Presumida i Presumit, així com amb el Conca de Tremp blanc i negre. El projecte de Cota 730 de Rialp creix de les 2.000 a les 5.000 botelles dels seus vins Horitzó i Infinit, vins blanc i negre, respectivament. També al Pallars, Batlliu de Sort dona a conèixer el Montorroio, elaborat amb garnatxa negra de la zona de Tremp mentre que Solana i Roivert aprofita el saló per exhibir els seus nous vins blancs Gebrat, Roi i Mirall.

Per la seua banda, Carviresa promociona Sot Neral de garnatxa, Millor Vi Rosat de Costers del Segre i L’Olivera, Missenyora, Millor Macabeu i Vi Blanc de Criança de la DO. Per la seua part, Castell del Remei ha recuperat el vi dolç natural 2018 i el Grup Tomàs Cusiné presenta el Macabeu Natural sense sulfats afegits. Així mateix, Cérvoles llueix el guardó de Millor Vi de la DO amb Tros del Tossal; Mas Blanch i Jové porta a la fira el vi experimental Immoderat 2022 i Clos Pons ofereix degustar l’últim any d’Alges.

A més, Vinya Els Vilars presenta a la fira els nous anys dels seus vins; Celler de Sanui mostra una modificació de Prat d’hores blanc 2021 i Lagravera promocionarà els seus vins biodinàmics de la Serra Llarga.

El saló, referència del sector, creix i espera 24.000 visitants

La fira acollirà demà, últim dia, un tast de vins de la DO Costers del Segre comentada pel sommelier David Seijas. El saló reuneix més de 1.200 cellers de tot l’Estat i se celebra per primera vegada en dos pavellons, creixent un 30% en superfície davant l’alta demanda de participació amb la previsió d’atreure més de 24.000 visitants. Sobre això, el president de la DO Costers del Segre, Tomàs Cusiné, va destacar que “cada vegada atreu més importadors i és tota una referència tant per a operadors estatals com internacionals”.