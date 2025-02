El poble a només 30 minuts de Lleida que és un paradís per desconnectar

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al cor de la província de Lleida s’amaga un dels enclavaments naturals més sorprenents de Catalunya. Sant Llorenç de Montgai emergeix com una destinació que combina història, naturalesa i aventura, oferint una experiència única per als viatgers que busquen escapar-se de la bullícia urbana.

La reserva natural que l’envolta, que s’estén per 468 hectàrees, té com a protagonista un impressionant pantà amb capacitat per a 10 hm³. Les aigües, procedents del Riu Segre i la Noguera Pallaresa, mantenen un nivell constant gràcies a una presa de 25 metres construïda el 1929, creant un ecosistema únic que serveix de refugi per a nombroses espècies d’ocells aquàtics.

Activitats per a tots els gustos

Els visitants poden disfrutar de múltiples activitats aquàtiques, destacant el caiac en aigües tranquil·les i la pesca esportiva. Els amants de l’escalada trobaran parets perfectes per practicar el seu esport, mentre que els més aventurers poden optar per vols en globus que ofereixen vistes panoràmiques incomparables de l’entorn.

El càmping de Sant Llorenç de Montgai.Marc Codinas

Connexions i accessibilitat

El municipi compta amb una estació en la línia ferroviària Lleida-Pobla de Segur, sent a més parada de l’emblemàtic Tren dels Llacs. Aquest històric ferrocarril ofereix un recorregut panoràmic que serpenteja entre muntanyes, travessant ponts i túnels, proporcionant una experiència única per contemplar el paisatge prepirinenc.

Patrimoni històric i cultural

El jaciment de la Roca dels Bous representa un viatge fascinant al passat. Mitjançant tecnologia digital, els visitants poden explorar la vida dels neandertals de fa 50.000 anys. L’Ermita del Castell, datada del segle XII, corona el conjunt històric, oferint vistes espectaculars de l’entorn.

El pantà té una capacitat de 10 hm3 provinents de les aigües del Riu Segre i la Noguera Pallaresa.Amado Forrolla

Rutes i senders destacats

Per als amants del senderisme i el ciclisme, la zona ofereix nombrosos itineraris, incloent la volta al pantà i la ruta del Pas de l’Orellut a través de la Serra de Monteró. Aquests camins permeten descobrir la rica biodiversitat local i disfrutar de panoràmiques úniques. A més, a causa de les seues parets és un lloc atractiu per als amants de l’escalada. Una altra opció molt original i recomanada és la de veure i conèixer el territori a través de vols en globus, els quals tenen el seu punt de sortida molt a prop del càmping.