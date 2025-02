La Seguretat Social ajuda amb 1.000 euros els pares amb fills menors de 17 anys que compleixin aquest requisit

Publicat per SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seguretat Social ha establert una prestació econòmica de 1.000 euros en pagament únic dirigida a famílies amb fills nascuts o adoptats a partir del 16 de novembre de 2007. Aquesta mesura, gestionada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, pretén donar suport econòmic a famílies amb ingressos limitats que afronten les despeses de criança.

Els beneficiaris principals d’aquesta ajuda són les famílies nombroses, monoparentals i aquelles on algun dels progenitors tingui una discapacitat igual o superior al 65%. Per accedir a la prestació, és imprescindible que els menors hagin nascut o estats adoptats en territori espanyol, quedant exclosos els casos d’acolliment familiar.

Condicions i requisits d’accés

Els sol·licitants han de complir criteris específics com tenir residència legal a Espanya, estar afiliats a la Seguretat Social i no superar certs llindars d’ingressos. El període de cotització requerit varia segons l’edat: per a majors de 26 anys s’exigeixen 180 dies en els últims 7 anys o 360 dies en total, mentre que per a edats entre 21 i 25 anys es requereixen 90 dies en 7 anys o 180 dies en total. Els menors de 21 anys estan exempts d’aquest requisit.

Quantia i límits d’ingressos

La prestació s’atorga per cada fill, sense límit en el nombre de beneficiaris. Per a famílies amb un fill, el límit d’ingressos s’estableix en 14.011,00 euros anuals, incrementant-se progressivament segons el nombre de fills. Les famílies nombroses compten amb llindars més elevats, començant en 21.086,00 euros per a tres fills.

Procés de sol·licitud

La tramitació pot realitzar-se presencialment en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), prèvia cita, o telemàticament a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Una vegada aprovada, l’ajuda s’abona mitjançant transferència bancària en un únic pagament.