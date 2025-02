El poble de Lleida on es troba el 'cor' de Catalunya i el restaurant més antic del país, amb més de 500 anys de funcionament ininterromput

Publicat per marta planes cases Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre geogràfic de Catalunya es troba en un indret poc conegut per molts: el municipi de Pinós, situat al sud de la comarca del Solsonès. Aquest punt emblemàtic, que es troba molt a prop del Santuari de Pinós, marca el cor de Catalunya. Encara que la seva ubicació exacta ha estat objecte de diversos càlculs al llarg del temps, la senyalització del centre geogràfic es troba en un lloc amb vistes privilegiades que ofereixen una panoràmica espectacular del territori que envolta aquest municipi.

Una espina dorsal entre conques

La part central del terme municipal de Pinós és una autèntica espina dorsal natural, amb una altitud que oscil·la entre els 700 i els 800 metres. Aquest punt elevat actua com una línia divisòria entre dues importants conques hidrogràfiques: la del Llobregat, que desemboca a la costa, i la del Segre, que segueix cap a l'interior de la península. Des d'aquest punt privilegiat, es poden contemplar vistes excepcionals de les muntanyes i valls que configuren la geografia catalana, des de les terres més planes fins als cims de les serres.

Un municipi amb cinc nuclis

La torre medieval d'Ardèvol, a Pinós.

Pinós és un municipi peculiar que es compon de cinc nuclis diferents: Ardèvol, Vallmanya, Sant Just d'Ardèvol, Pinós i Matamargó. Aquesta diversitat dota el municipi d'una riquesa paisatgística, cultural i històrica única, on cada nucli aporta la seva pròpia identitat. Les seves tradicions, llegendes i costums ajuden a definir l'ànima d’aquest territori, que conserva el seu caràcter rural i autèntic.

Un santuari amb vistes privilegiades

El santuari de Pinós. - SEGRE

Molt a prop del centre geogràfic de Catalunya s'alça el Santuari de Pinós, un enclavament històric i espiritual que ofereix unes vistes extraordinàries de l'entorn natural. Aquest lloc de culte, rodejat de natura, és un veritable mirador que permet gaudir de la pau i la tranquil·litat del paisatge. Des de la zona del santuari, es poden observar les muntanyes i valls de les terres properes, sent un espai ideal per a la contemplació i la connexió amb la natura.

L'Hostal de Pinós: 500 anys de servei al viatger

Interior de l'Hostal de Pinós

L'Hostal de Pinós, que va començar com un modest alberg per viatgers al bell mig de Catalunya el 1524, continua servint menjars cada dia, excepte els dimarts, en un entorn privilegiat. Al llarg dels segles, l'hostal ha evolucionat, substituint els antics llits de palla per taules on s’ofereixen esmorzars i plats típics a una clientela fidel, així com a visitants de temporada i senderistes.

Una invitació a descobrir el cor de Catalunya

Visitar Pinós i el seu centre geogràfic és una experiència que combina natura, història i espiritualitat. És una oportunitat per endinsar-se al cor de Catalunya, descobrir paisatges sorprenents i connectar amb l'essència del territori. La senyalització del centre geogràfic, que consisteix en un edicle amb una rosa dels vents tallada en un bloc de pedra, fa d'aquest lloc una referència simbòlica i cultural. Aquesta rosa dels vents, que incorpora diversos símbols de Catalunya, va ser esculpida l'any 1993 pel paleta i picapedrer Jaume Palou d'Ardèvol, aportant-hi un toc artístic que complementa perfectament el paisatge natural.

Un debat sobre la seva ubicació exacta

Al llarg del temps, diversos càlculs han intentat determinar la ubicació exacta del centre geogràfic de Catalunya. Els càlculs més antics el situaven a Massoteres, a la comarca de la Segarra, o al Cogulló de Cal Torre, al Bages. No obstant això, els càlculs més recents realitzats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya el situen a només 4,8 quilòmetres del punt senyalitzat a Pinós, més concretament a les coordenades 377471.01 m (1º31'30"E) de longitud i 4628524.42 m (41º47'54"N) de latitud, en un indret conegut com a Cuiner. Aquest punt, que també es troba dins del terme de Pinós, és un lloc que conserva la seva essència rural i natural.