Ni pel color ni per l’olor: així detecten uns investigadors la frescor del peix i la carn

El grup d’investigació ECSens de la Universitat de Granada (UGR) ha aconseguit un important avenç en la seguretat alimentària. Els científics han desenvolupat un sensor que permet determinar la frescor d’aliments envasats com el peix i la carn mitjançant un simple canvi de color. Aquest innovador sensor, fabricat amb compostos naturals com la cúrcuma i la col llombarda, és completament biocompatible i no tòxic, la qual cosa permet el seu "contacte directe" amb els aliments, segons ha informat l’UGR en una nota de premsa aquest divendres.

La detecció de la frescor es realitza de manera senzilla mitjançant una càmera fotogràfica o un telèfon intel·ligent, la qual cosa facilita enormement el seu ús per part dels consumidors. Aquest significatiu avenç forma part d’una línia d’investigació iniciada el 2015 que busca "millorar la seguretat alimentària a través de l’empaquetament intel·ligent".

Com funciona aquest revolucionari sensor? El dispositiu desenvolupat pels investigadors de l’UGR és capaç de detectar la presència d’amoníac, un compost que s’allibera durant la descomposició del peix. Depenent de la concentració d’amoníac a l’envàs, el sensor canvia de color, indicant així el nivell de frescor del producte. "Aquest sistema no només és segur per al consumidor, sinó que també és molt accessible, ja que utilitza tecnologies comunes com càmeres fotogràfiques o smartphones per al seu funcionament", han detallat des de l’UGR.

Integració en safates i aplicacions mòbils

L’equip de ECSens, format per investigadors dels departaments de Química Analítica i d’Electrònica i Tecnologia de Computadors, està treballant ara en la integració d’aquest sensor en safates de peix i en la possibilitat de "realitzar la detecció mitjançant aplicacions mòbils". Aquest avenç se suma a altres assoliments del grup, com el desenvolupament el 2020 d’un sensor de diòxid de carboni per determinar la frescor de la carn de porc, que permetia monitorar la frescor en temps real utilitzant un telèfon intel·ligent.

Investigació finançada amb fons europeus

Aquest treball d’investigació, liderat per la professora de l’UGR Isabel M. Pérez de Vargas Sansalvador, ha comptat amb finançament europeu, incloent una beca Talentia postdoc i una altra individual Marie Curie Horizon 2020. A més, forma part de la tesi doctoral de María Angustias Torres Molina, del Departament de Química Analítica de l’UGR.

Per a la responsable de l’estudi, "aquestes innovacions no només milloren la seguretat alimentària, sinó que també contribueixen a reduir el malbaratament d’aliments, en permetre als consumidors prendre decisions informades sobre la frescor del que compren i consumeixen. L’empaquetament intel·ligent representa un pas més cap a una alimentació més segura i sostenible".