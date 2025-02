Aquest lloc de la casa és el pitjor lloc per col·locar una regleta, segons els electricistes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les regletes elèctriques s’han convertit en un element indispensable a causa de la proliferació de dispositius electrònics que requereixen ser endollats. Tanmateix, els experts adverteixen que el seu ús inadequat pot portar seriosos riscos, com curtcircuits i incendis.

Evitar col·locar regletes a prop d’elements inflamables

Un dels principals consells dels electricistes és evitar col·locar les regletes a prop d’elements fàcilment inflamables com cortines, catifes o mobles entapissats. Les espurnes generades pel flux elèctric podrien prendre aquests materials i provocar un incendi de ràpida propagació.

Mantenir les regletes allunyades de fonts d’aigua

Un altre error comú és situar les regletes a prop de fonts d’aigua, com aigüeres, lavabos o dutxes. Però hi ha un lloc que molts passen per alt: les finestres. Si plou i entra aigua per una finestra oberta, podria assolir la regleta i provocar un curtcircuit amb el consegüent risc d’incendi.

Dades preocupants sobre accidents elèctrics a Espanya

Segons estadístiques, a Espanya es produeixen anualment uns 250.000 incendis, dels quals entre el 20% i el 35% tindrien un origen elèctric. Molts d’ells estarien causats per un mal ús de les regletes. A més, cada any hi ha 4.000 persones víctimes d’electrocució greu i 200 morts per accidents elèctrics domèstics.

Consells addicionals per a un ús segur de les regletes

Els professionals recomanen desendollar les regletes quan no estiguin en ús o apagar el seu interruptor si cap aparell connectat no està funcionant. També desaconsellen connectar una regleta a altra, així com endollar aparells d’alt consum com radiadors, aspiradors, microones, cafeteres, bullidors, assecadors, forns, aires condicionats, rentaplats, rentadores, assecadores, frigorífics, congeladors o planxes. Aquests electrodomèstics demanden molta potència, especialment si se n’utilitzen alguns alhora.

En resum, encara que les regletes elèctriques són un accessori molt pràctic, és fonamental utilitzar-les amb precaució i sentit comú. Col·locar-les lluny d’elements inflamables i fonts d’aigua, evitar sobrecarregar-les i desendollar-les quan no s’utilitzin són mesures bàsiques per prevenir accidents. En un context on cada vegada depenem més de múltiples dispositius elèctrics i electrònics, ser conscients d’aquests riscos i actuar per minimitzar-los és clau per a la seguretat de les nostres cases i famílies.