Investigats membres d'una entitat animalista del Pla d'Urgell per maltractament animal

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació sobre diversos membres d'una entitat animalista del Pla d'Urgell arran d'un incident ocorregut el passat 8 de febrer en una granja de Torregrossa. Com a resultat de les indagacions, els agents han denunciat penalment un home de 49 anys per un presumpte delicte de maltractament animal amb resultat de mort.

Segons ha denunciat el ramader afectat, aquella nit un grup de persones va accedir a la seva explotació ramadera provocant una gran estampida dels animals a causa dels sorolls i els llums dels vehicles. L'incident va comportar la mort d'una ovella, lesions per aixafament en altres dues, quatre avortaments en el moment dels fets i danys materials a les instal·lacions.

Assetjament previ al ramader

El denunciant ha explicat que aquestes persones, vinculades a una entitat animalista local, portaven dies realitzant accions contra ell per una suposada descurança dels gossos que s'encarreguen de vigilar i tenir cura del ramat. A través de les xarxes socials, havien publicat fotografies i vídeos dels cans denunciant un presumpte maltractament animal.

Aquestes publicacions van desencadenar una onada d'insults i assetjament cap al ramader per part d'altres usuaris de les xarxes, una situació que es perllonga des de fa setmanes. No obstant, arran de denúncies prèvies interposades per aquest col·lectiu animalista davant diverses administracions, es va dur a terme una inspecció policial que no va detectar cap irregularitat en l'estat dels animals.

Gossos pastors, exempts de la llei de benestar animal

Cal destacar que els gossos implicats en la polèmica són animals de treball dedicats a la cura i vigilància del bestiar, una tipologia que compta amb exempcions específiques en l'aplicació de la recent llei de benestar animal aprovada a Catalunya. Per tant, sempre que compleixin amb les condicions establertes, aquestes races de gossos pastors poden quedar excloses d'alguns dels requisits generals fixats per la normativa.

Investigació en curs i possibles conseqüències penals

Amb les evidències recollides, els Mossos d'Esquadra van citar a declarar aquest dijous la persona que presumptament va accedir a la granja la nit dels incidents. Després de prendre-li declaració, els agents van procedir a denunciar-lo penalment com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal amb resultat de mort.

La investigació continua oberta i no es descarten noves imputacions en les properes setmanes. Els altres dos membres de l'entitat animalista identificats en relació amb els fets podrien afrontar també possibles responsabilitats penals en funció del que determinin els Mossos d'Esquadra.