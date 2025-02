Ni til·la ni valeriana: aquesta és la infusió per dormir com un nadó

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En un món cada vegada més accelerat, els problemes d’insomni i estrès afecten milers de persones. Davant d’aquesta realitat, les infusions naturals s’han convertit en una alternativa eficaç i saludable per relaxar el cos i la ment abans de ficar-se al llit. Especialistes en fitoteràpia recomanen diverses plantes amb propietats calmants que poden ajudar a millorar la qualitat del son.

Entre les més utilitzades es troben la camamilla, coneguda pels seus efectes sedants suaus; la valeriana, ideal per combatre l’ansietat i l’insomni; i la til·la, una de les opcions més populars per reduir l’estrès i afavorir un profund son.

Segons experts en medicina natural, aquestes infusions no només ajuden a dormir millor, sinó que també tenen efectes beneficiosos en la digestió i benestar general. A més, són una alternativa natural i lliure d’efectes secundaris davant alguns fàrmacs per a l’insomni.

Efectives propietats calmants

Una d’aquestes plantes amb propietats calmants més efectives és la melissa (Melissa officinalis), una alternativa natural molt utilitzada per combatre l’insomni i afavorir el descans nocturn. Coneguda també com a tarongina, aquesta planta medicinal destaca per les seues propietats relaxants, ansiolítiques i digestives, la qual cosa la converteix en un recurs ideal per a aquells que busquen dormir millor sense recórrer a fàrmacs.

Un efecte relaxant que afavoreix el son

Diversos estudis han demostrat que la melissa té un efecte sedant suau que ajuda a reduir la tensió nerviosa i facilita l’endormiscament. Especialistes en fitoteràpia expliquen que els seus compostos actuen sobre el sistema nerviós, generant una sensació de calma que millora la qualitat del son.

A més el seu ús està recomanat per a persones que pateixen ansietat, estrès i problemes digestius, tres factors que sovint dificulten el descans nocturn. "La melissa no només ajuda a dormir millor, sinó que també redueix la inquietud i relaxa a l’organisme de forma natural", expliquen experts en medicina natural.

Com consumir-la per potenciar els seus beneficis?

Els professionals recomanen diverses formes de consum per aprofitar les propietats de la melissa:

Infusió: Posar una culleradeta de fulles seques en aigua calenta, deixar reposar 10 minuts i prendre-la mitja hora abans de ficar-se al llit.

Combinada amb altres herbes: Es pot barrejar amb til·la, camamilla o valeriana per potenciar els seus efectes relaxants.

Extractes i càpsules: Disponibles en herboristeries per a una dosificació més concentrada.

Aromateràpia: L’oli essencial de melissa en un difusor ajuda a crear un ambient tranquil i propici per dormir.

Un remei natural segur i efectiu

A diferència d’alguns fàrmacs per dormir, la melissa no genera dependència ni efectes secundaris greus, encara que es recomana moderar el seu consum i consultar un especialista en cas de tractaments mèdics.

Amb una creixent demanda de solucions naturals per combatre l’insomni, la melissa es consolida com un remei eficaç per a aquells que volen descansar millor i reduir l’estrès de forma saludable.