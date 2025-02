Els fruiters florits a Lleida: poblacions, horaris i rutes

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

Les activitats turístiques entorn de la floració en poblacions de Lleida són cada vegada més destacades i atreuen més persones. Aquest any, van arrancar dissabte a Maldà amb un passeig entre ametllers i cellers i dissabte vinent 1 de març començarà la nova campanya de Fruiturisme a Aitona, que es prolongarà fins el dia 15. El dia 1 de març també se celebrarà la festa de la floració en La Granja d’Escarp, el 7 en Torres de Segre i el 9, a Vilagrassa.

El cap de setmana següent 9 i 10 de març tindrà lloc la Trobada de Clàssics, que recorrerà Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Sudanell, Sarroca de Lleida, Alfés i Torres de Segre, gaudint dels colors tant dels fruiters florits com dels prats verds de cereal.

Massalcoreig ofereix el mateix dissabte 9 de març una Ruta pels paisatges de la pel·lícula 'Alcarràs', en la qual pujarà a la serra per veure la vall en la seua màxima esplendor i sentir com agricultors locals expliquen tot el procés que passa l’arbre per arribar a la floració. També es visitarà l’Aiguabarreig, el Mas de Pantaló i el nucli antic de Massalcoreig, entre d’altres. Finalment, es podrà disfrutar d’un vermut chill out.

Alcarràs celebrarà la seua 11a ruta 'Alcarràs florit' el proper 16 de març, partint de les Escoles Velles i culminant a Fruits de Ponent després de recórrer diferents paratges naturals de la localitat. El mateix dissabte 16 de març, a Alguaire es podran admirar les flors dels ametllers, presseguers, nectarines, albercoquers i figueres de l’horta de Tabac. La visita estarà guiada per Fausto Guardia Badia, productor agrícola local. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de l’Associació LoMakot.

El diumenge 17 de març arriba el torn de Corbins, amb una ruta d’uns 6 km on es podran admirar els camps florits de presseguers, nectariners, cirerers, pomeres, pereres i pruneres. Cada una d’aquestes varietats té una flor característica i diferent de les altres, i el seu propi període de floració. El visitant també podrà disfrutar de l’entorn privilegiat de la localitat: el Parc del Riu en la part baixa del poble, un espai natural flanquejat pel Noguera Ribagorçana que ofereix espais i racons sorprenents per a petits i majors.

El mateix diumenge, a Maials, el Club Ciclista i Excursionista de Maials organitza una ruta que partirà de la Plaça Eliseu Sales (Plaça dels Arbres) per veure camps plens de flors d’albercoquer, ametller, presseguers i pruneres. Albert Viladegut, tècnic forestal i agricultor de Maials, farà les descripcions i explicacions tècniques i agràries del que s’ha observat durant la ruta. Durant la visita també es podran contemplar edificis d’interès històric, elements arquitectònics agraris com marges de pedra, finques amb diferent ús agrari, arbres amb flor i fauna espontània.

D’altra banda, cada dissabte i diumenge des del 2 de març fins el 24 de març, Seròs mostra les seues millors gales a través d’una ruta que recorre la zona de secà, on es podran veure els contrastos entre les zones on no arriba cap regadiu de les zones amb extenses plantacions d’arbres fruiters regades pel Segrià Sud. Allà el visitant gaudirà de les vistes de les plantacions florides. La ruta també inclou la visita del jaciment arqueològic de Bovalar i el Monestir Trinitari de la Verge dels Àngels d'Avinganya, que data de l’any 1201, que el converteix en un dels primers convents trinitaris del món.