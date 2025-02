Experts alerten que les altes temperatures d’aquest hivern avancen i agreugen els símptomes d’al·lèrgia al pol·len a Espanya

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Les temperatures inusualment altes registrades aquest hivern en Espanya estan provocant un inici "brusc i més intens" dels símptomes d’al·lèrgia al pol·len en alguns pacients, que ja comencen a manifestar-se abans de l’habitual, segons destaca el doctor Ignacio García Núñez, cap del servei d’Al·lergologia dels hospitals Quirónsalud Córdova i Campo de Gibraltar.

L’especialista explica que diversos factors conflueixen per pronosticar com serà la primavera per a les persones al·lèrgiques, sent la temperatura hivernal u dels més determinants. La tendència a l’alça de les temperatures any rere any està avançant i aguditzant l’aparició dels símptomes. A més, contrari a la creença popular, la pluja afavoreix la proliferació dels símptomes en estimular el creixement de la vegetació.

Després d’una tardor relativament seca i un hivern humit i temperat, les plantes comencen a despertar i els nivells de pol·len de gramínies ja assoleixen xifres significatives per generar símptomes en els al·lèrgics. Actualment, el pol·len de xiprer és el predominant en l’ambient i fa unes tres setmanes que circula per l’aire.

Més presència de pol·len per altes temperatures

El doctor García ressalta que les temperatures elevades propicien una presència de pol·len més gran en l’aire. Si bé les pluges i la humitat netegen l’atmosfera de contaminació i pol·len, la qual cosa pot reduir els símptomes, paradoxalment també poden influir en una floració més gran del pol·len d’olivera i gramínies l’abril i el maig.

Segons explica l’al·lergòleg, les plantes emeten pol·len en funció de les pluges i les condicions climàtiques, ja que sense prou precipitacions no es desenvolupen adequadament. Per això, un temps inestable pot considerar-se un gran aliat per als pacients al·lèrgics.

Importància de la prevenció i el tractament

Independentment de com es presenti la primavera, el doctor García emfatitza que tot al·lèrgic ha de tenir la seua medicació prescrita preparada i prendre-la segons la pauta indicada pel seu al·lergòleg o metge de referència. A més, destaca que els qui siguin al·lèrgics al pol·len d’olivera i passin males primaveres encara son a temps d’iniciar un tractament amb immunoteràpia específica, l’únic tractament curatiu per a l’al·lèrgia, amb taxes de remissió de símptomes superiors al 50% i de millora properes al 95%.

Una bona prevenció, que inclogui tractament mèdic, immunoteràpia i l’ús de màscara, és la millor eina per afrontar la primavera sense haver d’anar a urgències o tenir molèsties excessives en els dies d’alta pol·linització. Això millora significativament la qualitat de vida dels pacients al·lèrgics.

Risc de crisis asmàtiques per pol·len d’olivera

L’especialista adverteix que el pol·len d’olivera pot provocar crisi d’asma potencialment mortals en pacients amb al·lèrgia severa, la qual cosa cada any en porta alguns a requerir hospitalització. Per això, insisteix en la importància de prendre mesures preventives adequades.