El poble més bonic per viatjar al març segons National Geographic és a menys de dos hores de Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Siurana, un petit però imponent poble situat al Priorat, Tarragona, ha estat seleccionat per la prestigiosa revista National Geographic com la millor destinació per viatjar durant el mes de març a tot Espanya. Aquest pintoresc enclavament, conegut per la seua rica història, impressionants paisatges i excepcional entorn natural, s’ha convertit en un punt de referència per a aquells viatgers que busquen una escapada que combini cultura, naturalesa i aventura.

La bellesa de Siurana radica tant en el seu valuós patrimoni històric com en les seues espectaculars vistes. Des de 730 metres d’altitud, el poble ofereix unes panoràmiques privilegiades de la Serra de Montsant, la Gritella i les Muntanyes de Prades, conformant un entorn natural perfecte per als amants de les activitats a l’aire lliure. A més, el seu castell, conegut com a Hisn Xibrana, va ser l’últim reducte sarraí en caure durant la Reconquesta, el que li confereix un gran valor històric i cultural.

Siuranaés també un paradís per als amants del senderisme i l’escalada. Els seus nombrosos senders permeten endinsar-se en la naturalesa i descobrir racons únics, com les piscines naturals del Toll del Forn i el Toll de la Palla, ideals per refrescar-se després d’una caminada. Per la seua part, els aficionats a l’escalada troben a la serra i el poble un autèntic paradís, amb més de 800 rutes que atreuen esportistes de tot el món desitjosos de posar a prova les seues habilitats en un entorn d’extraordinària bellesa.

Una destinació ideal per als amants de la naturalesa i l’aventura

Siurana no només captiva pels seus impressionants paisatges i el seu ric patrimoni històric, sinó també per l’àmplia varietat d’activitats que ofereix als visitants. A més del senderisme i l’escalada, el pantà de Siuranabrinda l’oportunitat de disfrutar d’esports aquàtics com el caiac o la canoa, permetent explorar racons amagats i disfrutar de la naturalesa en tota la seua esplendor.

Però Siurana no és només una destinació per als amants de l’aventura. També és un punt de partida perfecte per descobrir la rica cultura i el patrimoni de la comarca del Priorat. A pocs minuts del poble hi ha Cornudella de Montsant, on els visitants poden delectar-se amb la gastronomia local al restaurant Quatre Molins, guardonat amb una estrella Michelin, o visitar el seu impressionant celler cooperatiu, considerat una de les catedrals del vi a Catalunya.

La llegenda de la reina mora Abdelazia

La història de Siurana está marcada per la llegenda de la reina mora Abdelazia, que, segons explica la tradició, es va llançar al buit des d’un dels precipicis del poble per evitar caure presonera dels cristians durant la Reconquesta. La seua empremta va quedar gravada a la roca, en un lloc que avui es coneix com el Salt de la Reina Mora, i que s’ha convertit en un dels principals atractius turístics de la zona.

Com arribar a Siurana des de Lleida



El trajecte entre Lleida i Siurna és de 120 km., que es recorren en aproximadament 1h i 45 minuts. Sortint de Lleida es pot agafar l’AP-2 o la N-240 en direcció a Montblanc. En cas de triar l’autopista, és necessari sortir per la sortida 9 (Montblanc).

Des de Montblanc, el trajecte continua per la C-242, una carretera que serpenteja a través de bonics paisatges i passa per les localitats de Prades i Albarca, abans d’arribar a Cornudella de Montsant.

L’últim tram del viatge és una carretera local que connecta Cornudella amb Siurana. Encara que el camí és estret i amb revolts, ofereix unes vistes espectaculars de la Serra del Montsant i de l’embassament de Siurana, convertint-lo en una experiència única per als viatgers.

Siurana es troba a uns 40 quilòmetres de la ciutat de Tarragona i a 150 quilòmetres de Barcelona. Per arribar al poble, es pot agafar la carretera C-242 des de Reus o la N-420 des de Falset, i seguir les indicacions cap a Cornudella de Montsant. Una vegada allà, ja es pot prendre la carretera local que condueix directament Siurana.

En definitiva, Siurana s’ha consolidat com una destinació imprescindible per a aquells viatgers que busquen una escapada única el mes de març. Amb el seu aire medieval, les seues vistes de somni i la seua estreta connexió amb la naturalesa, aquest petit poble català ofereix una experiència inoblidable que combina història, cultura, aventura i relax en un entorn d’extraordinària bellesa.