Naix ‘Gust de Lleida’

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident i diputat del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, i del director de l’ens, Ramon Boixadera, van presentar ahir la nova marca Gust de Lleida, en una reunió amb els representants dels consells comarcals, denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides i grups d’acció local, entre altres. Aquesta iniciativa suposa un canvi estratègic en la promoció dels aliments de proximitat i dona resposta a la necessitat del sector d’una identitat “forta i unificada”.

Talarn va explicar que la marca naix de la voluntat d’unificar sota un mateix segell la qualitat i la identitat gastronòmica del territori. “Fa anys que treballem per posar en relleu els nostres productes a través d’Aliments del Territori i Tu i ara fem un pas endavant amb Gust de Lleida, que vol ser el que Ara Lleida és per al turisme”, va destacar. Per la seua part, Verdú va explicar que la presentació oficial del logotip i les aplicacions es farà a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que també comptarà amb altres activitats. A l’abril, la marca es donarà a conèixer a escala nacional amb un acte a la Pobla de Segur i, al setembre, la Fira de Sant Miquel acollirà una gran festa gastronòmica que consolidarà la marca amb maridatges, demostracions en directe i degustacions. Mentrestant, Boixadera va presentar el pla de mitjans dissenyat per garantir l’impacte de la marca. Amb una inversió inicial de 170.000 euros, la Diputació aposta per aquesta nova marca com a eina per reforçar la competitivitat dels productes agroalimentaris del territori.