Una disfressa d'atracció de fira d'Alpicat, la disfressa més viral del Carnaval

El Carnaval d'Alpicat s'ha convertit en el centre d'atenció de les xarxes socials gràcies a una espectacular disfressa col·lectiva que de moment supera el milió i mig de visualitzacions. La comparsa, inspirada en una atracció de fireta coneguda com a saltamartí o granota (segons el poble), ha captivat els usuaris d'Instagram i ha catapultat la disfressa, posant també la celebració lleidatana al mapa del Carnaval 2025.

Malgrat no ser una de les celebracions carnavalesques més populars de Catalunya, ni de Lleida, el certamen d'Alpicat ha aconseguit una notorietat sense precedents a través del perfil oficial de l'ajuntament. La publicació ha assolit la xifra de 1,6 milions de visualitzacions en només tres dies. I no només ha agradat a les xarxes, sinó també al jurat, i és que va aconseguir guanyar el concurs.

"No és original", confessa una membre de la colla protagonista en declaracions a SEGRE. El grup va decidir replicar una idea que havien vist prèviament a TikTok i, "malgrat les reticències inicials", van apostar per aquesta elaborada proposta que requereix una notable coordinació entre els participants. La particularitat d'aquesta disfressa rau en el seu format múltiple, on cada vagó de l'atracció allotja personatges diferents, incloent-hi joves, padrines i fins i tot dues monges.

Cal destacar que aquesta proposta s'allunya de les disfresses més convencionals (i també divertides) com Minions, ovelles, escombres, pirates o morts vivents, que també han estat presents en les celebracions de Carnaval d'enguany arreu del territori català.