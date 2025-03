La Coordinadora i Marea Lila convoquen manifestacions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Coordinadora Feminista de Lleida organitzarà dissabte diversos actes sota el lema Juntes, combatives i organitzades contra l’extrema dreta i la precarietat, que culminaran amb una manifestació. Començaran a les 11.30 hores amb una cercavila a la plaça Ricard Viñes i una xarrada a les 12.45 hores a La Baula amb el títol Extrema dreta avui, què fem des del feminisme? A les 14.30 hores s’ha programat un dinar popular no mixt a l’Ateneu Cooperatiu La Baula i, a les 18.00 hores, començarà la manifestació des de la plaça 8 de Març. Des de la Coordinadora Feminista van assenyalar que s’oposen a “convertir aquesta jornada de lluita en una simple celebració” i que tornaran a sortir als carrers davant “els atacs feixistes que pateixen les dones i les identitats dissidents, que busquen fer-nos retrocedir en els drets conquerits i silenciar les nostres lluites”. Per això, van instar a continuar lluitant contra les desigualtats i la precarietat en diferents àmbits, la violència i els discursos d’odi. Així mateix, aquest any inclouran en les reivindicacions el dret a l’accés a l’habitatge.

Dissabte, també Marea Lila ha convocat una manifestació, que començarà a les 18.30 hores des de Ricard Viñes.