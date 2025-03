Mor un veí de Senet en una caiguda a la muntanya

Imatge de la zona on es va produir l’accident de muntanya. - GUÀRDIA CIVIL

Un veí de Senet, nucli de Vilaller de 38 anys i que era guarda del refugi de Cap de Llauset va morir ahir després de patir una caiguda d’aproximadament 300 metres mentre descendia pel pendent del pic Russell Oriental, al Parc Natural de Posets-Maladeta, al terme municipal de Montanui.

Feia anys que Mikel Lorente, nascut a Bilbao, vivia al Pirineu, residia a la localitat de Senet, molt propera al refugi, on s’havia convertit en una figura molt coneguda i apreciada en la comunitat muntanyenca, segons va informar la SER. Des de feia nou anys, era el guarda titular del refugi de Cap de Llauset, el més alt del Pirineu aragonès, situat a 2.425 metres d’altitud.

L’avís va arribar a les 18.26 hores de dimarts a través de la Sala d’Emergències 112 SOS Aragó. De forma immediata, la Guàrdia Civil va activar el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Benasc i a la Unitat Aèria d’Osca, que va localitzar el cos sense vida del muntanyenc a les 11.30 hores d’ahir. Pel que sembla, la víctima va caure des d’uns 300 metres mentre feia la progressió per terreny abrupte des del cim del Pic Russell Oriental. El cos va ser evacuat i traslladat a l’aeronau fins a l’helisuperfície de Benasc, on esperaven els serveis funeraris per portar-lo a l’Institut de Medicina Legal d’Osca.