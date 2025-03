Deixar la feina i cobrar l’atur: en aquests casos és possible

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La prestació d’atur està dissenyada, en principi, per a treballadors que perden la seua feina de manera involuntària. Tanmateix, la legislació laboral espanyola estableix quatre escenaris concrets en els quals és possible renunciar voluntàriament al lloc de treball i continuar mantenint el dret a cobrar l’atur.

Per regla general, tal com confirma el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la baixa voluntària impossibilita accedir a la prestació d’atur. El fonament d’aquesta restricció resulta lògic: el sistema de protecció per atur està concebut per emparar els qui no tenen feina perquè no aconsegueixen trobar-ne, no per als qui decideixen abandonar-lo deliberadament amb la intenció de cobrar el subsidi. No obstant, existeixen determinades circumstàncies en les quals la normativa reconeix que, encara que formalment sigui el treballador que deixi l’empresa, en realitat ho fa forçat per situacions alienes a la seua voluntat.

Aquestes excepcions estan clarament contemplades en la Llei de l’Estatut dels Treballadors i permeten mantenir el dret a la prestació d’atur fins i tot quan és el mateix empleat qui trenca la relació laboral.

Els quatre supòsits que permeten cobrar l’ atur després d’una baixa voluntària

La legislació espanyola reconeix quatre situacions específiques en les quals un treballador pot abandonar voluntàriament el seu lloc i mantenir el dret a la prestació d’atur:

1. Modificació substancial de les condicions laborals que menyscabin la dignitat del treballador. Entre aquestes modificacions s’inclouen canvis significatius en la jornada laboral, alteracions en l’horari i distribució del temps de treball, canvis en el règim de torns, reduccions salarials, modificacions en el sistema de remuneració o assignació de funcions que no es corresponguin amb la titulació de l’empleat o siguin inferiors al seu grup professional.

2. Mobilitat geogràfica que impliqui la necessitat de canviar de residència. Quan l’empresa trasllada el treballador a un centre que requereix mudar-se a una altra localitat, aquest pot optar per rescindir el seu contracte i acollir-se a l’atur.

3. Impagament o retards continuats en l’abonament del salari. Si l’empresa incompleix repetidament amb el pagament puntual de les nòmines o directament deixa d’abonar el sou, el treballador pot abandonar el seu lloc i sol·licitar la prestació.

4. Incompliment gravi de les obligacions de l’empresari, exceptuant casos de força major. També aplica si l’ocupador es nega a readmetre un treballador després d’una sentència judicial que així ho ordeni.

A qualsevol d’aquests quatre escenaris, el SEPE entén que, encara que formalment sigui una baixa voluntària, en realitat el treballador s’ha vist obligat a abandonar el seu lloc a causa de les circumstàncies creades per l’empresa. Dit d’una altra manera, no es considera una decisió veritablement voluntària, sinó forçada per la situació laboral adversa.

Pràctiques fraudulentes per cobrar l’ atur i les seues conseqüències

Alguns treballadors intenten eludir la normativa mitjançant estratègies com canviar d’ocupació i no superar deliberadament el període de prova, sovint en empreses de coneguts o familiars. Tanmateix, el SEPE ha implementat mecanismes per detectar aquests comportaments fraudulents.

Per poder cobrar l’atur després d’un canvi d’ocupació, és necessari romandre almenys tres mesos en la nova empresa. Aquesta mesura protegeix el sistema davant els qui canvien de feina buscant premeditadament un acomiadament, encara que pot perjudicar els qui genuïnament desitjaven canviar d’ocupació però són acomiadats abans de complir l’esmentat termini. Aquests últims podrien trobar-se en la difícil situació de no tenir ni feina ni dret a prestació.

Implicacions econòmiques de la baixa voluntària

A més de la pèrdua del dret a la prestació d’atur, renunciar voluntàriament al lloc de treball té una altra conseqüència econòmica important: la renúncia a la indemnització per acomiadament. Quan és el treballador que decideix marxar, únicament té dret a percebre la liquidació, que inclou conceptes com salaris pendents, vacances no gaudides i, en el seu cas, comissions per objectius assolits.

És fonamental que els treballadors coneguin detalladament aquests aspectes abans de prendre decisions que afectin la seua situació laboral, especialment en un context on la precarietat i la inestabilitat continuen sent característiques destacades del mercat laboral espanyol.

Què diu exactament la Llei de l’Estatut dels Treballadors?

La norma que regula aquestes excepcions es troba recollida a l’article 267 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que estableix les situacions legals d’atur. Aquest article reconeix explícitament que es consideraran en situació legal d’atur aquells treballadors que extingeixin voluntàriament la seua relació laboral com a conseqüència d’un trasllat, una modificació substancial de condicions laborals, o per incompliments greus de l’empresari.

Aquest reconeixement legal suposa una salvaguarda important per als drets dels treballadors, evitant que es vegin obligats a romandre en situacions laborals injustes o abusives per por de perdre la protecció social en cas d’atur.

Com s’ha de procedir per cobrar l’ atur en aquests casos excepcionals?

Per fer efectiu el dret a la prestació d’atur en els casos esmentats, el treballador ha de seguir un procediment específic. En primer lloc, és recomanable documentar adequadament la situació que justifica la baixa voluntària (impagaments, modificacions de condicions, etc.).

Posteriorment, haurà de comunicar formalment a l’empresa la seua decisió de resoldre el contracte, especificant la causa legal amb què s’empara. Una vegada finalitzada la relació laboral, haurà de sol·licitar la prestació d’atur en el SEPE, aportant la documentació que acrediti que el seu cessament, encara que formalment voluntari, es va produir per alguna de les causes legalment previstes que permeten accedir a la prestació.