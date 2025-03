Xavier Novell i Silvia Caballol reben l'interès de diverses productores per adaptar la seva història

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les principals productores catalanes i estatals han iniciat una autèntica pugna per aconseguir els drets d'adaptació de la història entre Xavier Novell , exbisbe de Solsona, i Silvia Caballol . Segons ha revelat la mateixa escriptora al seu compte d'Instagram, La Manchester (de Ricard Ustrell), Minoria Absoluta (de Toni Soler), Producciones del Barrio (de Jordi Évole) i Unicorn Content (d'Ana Rosa Quintana) s'han posat en contacte amb la parella per proposar-los adaptar la seva història com a sèrie de ficció.

Caballol ha compartit amb els seus seguidors els arguments que les productores han utilitzat per convèncer-los. Entre aquests destaca la voluntat de garantir "la veracitat dels fets" mitjançant la seva col·laboració directa, evitant així que "alguna productora ho faci pel seu compte". També subratllen que es tracta d'"una història no importada, sinó que hauria succeït aquí, a la nostra terra, al cor de Catalunya".

La parella, però, manté certs dubtes sobre el projecte. Novell, qui va renunciar al bisbat per casar-se amb Caballol i amb qui ha tingut bessones, "prefereix no implicar-s'hi i seguir en l'anonimat", segons explica la seva parella. Per la seva banda, Caballol expressa els seus dilemes: "Hi ha diverses qüestions que ens bloquegen, com la privacitat, el pensar en els implicats indirectes, les pressions que rebríem per dissuadir-nos de fer-ho i el nostre desig de menar una vida senzilla i tranquil·la".

La flor entre les pedres

Tot i els dubtes, l'escriptora reconeix trobar aspectes positius en el projecte, incloent-hi un possible títol: "La flor entre les pedres". "Seria bonic no guardar-ho per a nosaltres, quelcom tan bonic marcat per Déu, sinó immortalitzar i compartir aquesta nostra flor amb la resta de la comunitat", ha explicat Caballol, qui també admet un cert interès personal: "No negaré tampoc, en el meu cas, un punt d'egoisme en voler tenir captat per sempre un dels períodes més especials, emocionants i feliços de la meva vida".

Els seguidors es posicionen a favor de la sèrie

Davant la indecisió, Caballol ha demanat l'opinió dels seus seguidors a Instagram mitjançant una enquesta. El resultat ha estat contundent: un 63% dels participants s'ha mostrat favorable a que accepti alguna de les propostes per adaptar la seva història d'amor amb l'exbisbe.

Cal recordar que el cas de Novell va tenir gran repercussió mediàtica quan va deixar el bisbat de Solsona per casar-se amb Caballol. Posteriorment, el papa Francesc va secularitzar l'exbisbe, i la parella ha format una família amb el naixement de bessones. Aquesta no seria la primera adaptació de la seva història, ja que anteriorment s'havia portat al teatre.