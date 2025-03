Prevenció contra la ‘ceguesa silenciosa’

El glaucoma és una malaltia silenciosa que, sense un diagnòstic precoç, pot portar a la pèrdua total de la visió. Per aquesta raó, i coincidint amb el Dia Mundial d’aquesta patologia, que es va commemorar ahir, els experts adverteixen de la importància de sotmetre’s a revisions periòdiques per poder tractar-lo en la fase inicial. A Espanya, actualment afecta un milió de persones, la qual cosa equival al 3% de la població. Tanmateix, segons dades de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, s’espera que per al 2030 aquesta xifra superi el milió i mig. El seu caràcter asimptomàtic en les primeres fases fa que la meitat dels pacients desconegui el seu diagnòstic, cosa que retarda l’inici del tractament i eleva el risc de ceguesa.

“Per això se la coneix com la ceguesa silenciosa o el lladre de la visió”, va explicar ahir el director mèdic de la clínica Lleida Visió, l’oftalmòleg Abel Salas. Va destacar que amb la pandèmia es van reduir les visites, cosa que ha provocat que es detecten casos amb una malaltia més avançada. “En la fase inicial, no té símptomes, aquest és el problema, per la qual cosa hi ha persones que només acudeixen a l’especialista quan ja han patit una pèrdua de visió, que no es pot recuperar”, va assenyalar.

Entre els factors de risc, hi ha l’edat i l’existència d’antecedents familiars. I per això és important fer revisions mèdiques periòdiques quan hi ha familiars directes que la pateixen, en cas de miopia alta i anualment a partir dels 40 anys.

Segons l’Associació de Glaucoma per a Afectats i Familiars, el glaucoma pot evitar-se en més del 90% dels casos si es detecta a temps i es rep el tractament adequat. A Catalunya, aquesta malaltia afecta més de 176.000 persones. Tanmateix, les xifres existents reflecteixen que unes 70.000 persones podrien patir-lo i no ho saben. El glaucoma és una malaltia crònica, la segona causa de ceguesa a Espanya, i està causada per una pujada de la pressió intraocular que va danyant el nervi òptic de forma irreversible. Encara que no hi ha cura, Salas va explicar que es pot tractar i controlar mitjançant gotes, làser i/o cirurgia, segons la tipologia.

Visites gratuïtes per detectar casos en població de risc a Lleida

Durant tota la setmana, la Fundació Ferreruela Sanfeliu, en col·laboració amb la clínica ILO, promou una campanya de conscienciació i prevenció del glaucoma amb una sèrie de visites a la població de risc no diagnosticada. Són persones majors de 60 anys, també de més de 40 amb antecedents familiars, persones d’origen africà o asiàtic i amb miopia o hipermetropia alta. Es pot sol·licitar el cribratge gratuït trucant al telèfon 973 24 53 80. L’objectiu de la campanya és aconseguir un diagnòstic precoç i el seu adequat tractament.

Del mig centenar de persones visitades l’any passat, una de cada quatre va resultar sospitosa de tenir la malaltia. “És de vital importància poder diagnosticar quan la malaltia encara no dona senyals”, assenyala la doctora Carolina Pallàs, que supervisa aquest cribratge juntament amb la doctora Francesca Mayoral.