Un tresor ocult del Prepirineu lleidatà: un poble sencer convertit en complex rural busca nou amo

Una joia arquitectònica al cor del Prepirineu lleidatà es troba al mercat immobiliari causant expectació entre inversors i amants del turisme rural. Es tracta d’un antic poble que, després de quedar abandonat en la dècada dels 60 per l’emigració cap a Barcelona, va renàixer dècades després com un exclusiu complex rural que ara busca nou propietari.

La propietat, ubicada al municipi de Castell de Mur, a la comarca catalana del Pallars Jussà, compta amb 1.400 metres quadrats edificats sobre una extensió total de 15.000 metres quadrats. El conjunt, completament restaurat respectant la seua arquitectura original, ofereix un testimoni únic de la vida rural tradicional combinat amb les comoditats contemporànies.

Un espai versàtil amb múltiples possibilitats

El complex no és simplement un conjunt de cases rurals, sinó un petit poble complet amb infraestructura per a diferents activitats. Compta amb sis habitatges independents que conserven elements arquitectònics originals com sostres alts amb bigues de fusta, parets de pedra vista i amplis balcons amb vistes panoràmiques a les muntanyes circumdants.

A més de les cases, el recinte disposa de nombrosos espais comuns que el converteixen en un lloc ideal per a esdeveniments, retirs i conferències. Entre aquestes instal·lacions destaquen:

Un museu que preserva la memòria històrica del lloc

Diversos salons multiusos

Una biblioteca completa

Sala de conferències equipada

Celler amb sala de tastos professional

Piscines exteriors

Zona de barbacoes

Sala de jocs

Extensos jardins

Ubicació privilegiada al Prepirineu lleidatà

Un dels atractius més grans d’aquest complex és la seua ubicació privilegiada. Situat a aproximadament 800 metres sobre el nivell del mar, ofereix vistes espectaculars de tota la vall, en un entorn natural de gran bellesa paisatgística on predomina la tranquil·litat i el silenci, valors cada vegada més cotitzats en el turisme actual.

El complex rural es troba pròxim a dos joies del patrimoni català: el monestir romànic de Santa Maria Mur i el seu castell, construccions històriques que afegeixen valor cultural a la zona i funcionen com a atractiu turístic complementari.

De l’abandó a la recuperació: història d’una transformació

La història d’aquesta propietat reflecteix les dinàmiques demogràfiques de l’Espanya rural durant el segle XX. Als anys 60, com tants altres pobles de l’interior espanyol, va quedar completament abandonat a causa de la forta emigració cap a les grans ciutats, especialment Barcelona, a la recerca de millors oportunitats laborals.

Tanmateix, el seu destí va canviar radicalment en la dècada dels 90, quan uns nous propietaris van decidir emprendre una ambiciosa restauració. Segons indica la informació proporcionada, "es va obrir de nou la gran portalada i l’ànima del complex va reviure", donant pas a un meticulós treball de rehabilitació que va aconseguir preservar l’essència arquitectònica original mentre incorporava les comoditats modernes necessàries.

Els treballs de restauració van posar especial èmfasi en mantenir elements característics com les parets de pedra, els arcs tradicionals i els acabats en fusta, creant un ambient rústic però confortable.

Oportunitat d’inversió en el turisme rural d’alta gamma

La venda d’aquest complex, gestionada per l’empresa especialitzada Aldeas Abandonadas, representa una oportunitat singular al mercat immobiliari rural. Amb l’auge del turisme interior i la creixent demanda d’espais per a esdeveniments corporatius i celebracions en entorns naturals, propietats com aquesta ofereixen múltiples possibilitats de negoci. El preu de venda és d’1,6 milions d’euros.