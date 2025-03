La província de Lleida guanyarà 33.202 habitants en una dècada, segons l’Idescat

La població de les comarques lleidatanes augmentarà la pròxima dècada fins a situar-se en els 484.695 habitants el 2034, 33.202 persones més que el 2024, segons les tendències demogràfiques publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Un augment que es donarà gràcies a l’efecte de la migració, atès que el creixement natural de la població (diferència entre naixements i defuncions) continuarà sent negatiu, de 1.181 persones. Per franges d’edat, la població de 65 anys o més seria la que més augmentarà a la província de Lleida i també en el conjunt de Catalunya. Concretament, fins al 2034 pujaria un 27,5%, situant-se en 114.596 habitants, representant el 23,6% del total de la població aquell any. Dins d’aquest grup, els de 80 anys o més també augmentarien, amb un 23,5%. En el cas dels centenaris, la xifra es duplicarà, fins un total de 373. Tanmateix, es reduirà la població lleidatana de 0 a 15 anys fins als 61.340, amb una caiguda del 10%.

Comarques

Per comarques, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell, així com Aran, registraran un percentatge més elevat que la mitjana catalana (+24,4%) en l’augment de la població de 65 anys o més. En cas dels residents de 0 a 15 anys, els percentatges de reducció més alts es donaran, segons aquestes projeccions, a l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i el Solsonès. Quant al creixement de la població, totes les comarques i Aran registren més habitants, Tanmateix algunes tindran un augment per sota de la mitjana catalana (+6,8%), com l’Alt Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Solsonès. L’any 2049, l’Idescat apunta que els habitants se situarien en 514.469 a Lleida, gràcies a la migració exterior, mentre que la natalitat continuaria a la baixa i les defuncions augmentarien per l’envelliment de la població