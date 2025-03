Primavera 2025: dia i hora exacta de l’inici de la nova estació

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El temps vola i sense gairebé adonar-nos-en estem ja en els últims compassos de l’hivern. Mentre els dies es van allargant, la primavera de 2025 està a punt de començar oficialment, la qual cosa implicarà dies més lluminosos i el floriment de la naturalesa després dels mesos de fred hivernal.

Segons els càlculs precisos del Observatorio Astronómico Nacional, l’equinocci de primavera de 2025 tindrà lloc dijous vinent 20 de març a les 10:02 hores (hora peninsular espanyola). Aquest fenomen astronòmic, que marca el moment exacte del canvi estacional, es produeix quan el Sol creua l’equador celeste, igualant la durada del dia i la nit a pràcticament tot el planeta. A partir d’aquell instant, podrem dir oficialment que hem deixat enrere l’hivern i entrat a l’estació primaveral.

Es pot destacar que aquest esdeveniment no passa sempre la mateixa data, ja que pot variar entre el 19 i el 21 de març segons l’any. A més, mentre a l’hemisferi nord celebrem l’arribada de la primavera, a l’hemisferi sud reben la tardor, ja que els canvis estacionals es produeixen de forma oposada en ambdues meitats del globus terraqüi.

Què és exactament l’equinocci de primavera?

L’equinocci de primavera és un fenomen astronòmic que marca el moment precís en què el Sol se situa exactament sobre la línia de l’equador terrestre. Durant aquest esdeveniment, que passa dos vegades a l’any (primavera i tardor), la durada del dia i la nit és pràcticament idèntica a tota la Terra, d’allà l’origen etimològic de la paraula "equinocci", que prové del llatí aequinoctium (nit igual).

Aquest fenomen es produeix a causa de la inclinació de l’eix terrestre i el moviment de translació del nostre planeta al voltant del Sol. Quan la Terra assoleix determinats punts en la seua òrbita, els rajos de sol incideixen directament sobre l’equador, marcant aquests moments de transició estacional.

Per a l’any 2025, la primavera tindrà una durada total de 92 dies i 18 hores i arribarà fins al 21 de juny, data en la qual el solstici donarà pas a l’estiu. Durant aquest període, els dies aniran guanyant progressivament minuts de llum, a un ritme aproximat de tres minuts diaris.

Canvis que porta la primavera de 2025

Amb l’arribada de la primavera, Espanya experimentarà diversos canvis tant en el seu clima com al seu paisatge. Les temperatures començaran a ascendir de forma gradual, encara que les pluges típiques d’aquesta estació seguiran presents a moltes regions del país. Els arbres recuperaran la seua frondositat amb noves fulles i els camps s’ompliran d’acolorides flors, transformant radicalment l’aspecte dels nostres entorns naturals.

Un dels esdeveniments més significatius associats a la primavera és el canvi a l’horari d’estiu. El 2025, aquest ajustament tindrà lloc durant la matinada del diumenge 30 de març, quan a les 2:00 hores els rellotges s’hauran d’avançar una hora, passant directament a ser les 3:00. Aquesta modificació, que busca aprofitar millor les hores de llum natural, ens acompanyarà fins finals d’octubre.

Aquest canvi horari, sumat al progressiu allargament natural dels dies, permetrà disfrutar de tardes molt més lluminoses, afavorint les activitats a l’aire lliure i contribuint a l’estalvi energètic a les cases espanyoles.

Esdeveniments astronòmics destacats de la primavera 2025

La primavera de 2025 ens brindarà nombrosos espectacles celestials dignes d’admiració. Entre els fenòmens més destacats que podrem observar durant aquesta estació es troben:

29 de març: Eclipsi parcial de Sol, visible en determinades regions del planeta.

13 d’abril: Primera lluna plena de la primavera, també anomenada "Lluna Rosa".

25 d’abril: Espectacular alineació de la Lluna amb Venus, Saturn, Neptú i Mercuri.

22 d’abril: Màxima activitat de la pluja de Lírids, observable entre el 14 i el 30 d’abril.

5 i 6 de maig: Punt àlgid de la pluja de meteors Eta Aquàrides , associada amb el famós cometa Halley .

12 de maig: Lluna plena, coneguda com a "Lluna de les Flors".

11 de juny: Última lluna plena de la primavera, denominada "Lluna de Maduixa".

La primavera i la seua influència en les celebracions tradicionals

L’arribada de la primavera té una important rellevància al calendari festiu espanyol, especialment pel que fa a la Setmana Santa. Aquesta celebració religiosa es determina precisament en funció de la primera lluna plena després de l’equinocci primaveral. El 2025, aquesta lluna plena tindrà lloc el 13 d’abril, establint així que Diumenge de Resurrecció se celebrarà el 20 d’abril.

A partir d’aquesta data central, s’organitzen totes les festivitats religioses que tenen lloc durant la Setmana Santa en les diferents comunitats autònomes espanyoles, amb les seues processons, tradicions i actes culturals característics.

A més de la Setmana Santa, la primavera dona marc a nombroses festes populars a tot Espanya, com les Falles de València, la Fira d’abril sevillana o les romeries i festes de maig que se celebren en diversos punts de la nostra geografia.

Per què varia la data d’inici de la primavera cada any?

La data exacta de l’inici de la primavera pot oscil·lar entre el 19 i el 21 de març degut principalment a l’ajustament entre l’any tropical (que dura aproximadament 365,24 dies) i el nostre calendari civil. El sistema d’anys de traspàs, que afegeix un dia addicional cada quatre anys, busca compensar aquesta diferència, però provoca petites variacions en les dates exactes dels equinoccis.

A més, altres factors astronòmics com la precessió dels equinoccis i les pertorbacions gravitatòries d’altres planetes influeixen subtilment en aquests càlculs. Per això, els observatoris astronòmics realitzen mesuraments precisos per determinar el moment exacte del canvi estacional cada any.

Quins beneficis aporta la primavera a la nostra salut?

L’arribada de la primavera no només transforma el nostre entorn, sinó que també pot influir positivament en el nostre benestar físic i mental. L’augment de les hores de llum estimula la producció de serotonina, coneguda com l’"hormona de la felicitat", que pot ajudar a millorar l’estat d’ànim després dels mesos hivernals.