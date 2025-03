L’Aplec creix amb tres colles més i celebrarà una prefesta

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Aplec del Caragol de Lleida continua creixent i en l’edició d’enguany s’hi sumaran tres colles més. Així es va aprovar ahir en l’assemblea general celebrada a la sala d’actes de Mercolleida, en la qual es van aprovar els informes de secretaria i tresoreria del 2024 presentats per la Junta Directiva de la Fecoll. L’entitat, que salda el 2024 amb un superàvit malgrat l’increment de la despesa (13,72%), va destacar “l’esforç de les institucions i de les marques patrocinadores, així com de la Fecoll i els collistes, que han treballat molt per aconseguir més recursos propis, que ja representen el 44,36% del pressupost”. Una quantitat que “han revertit en la millora de la festa, però també a la ciutat i el territori, donat el nombre creixent d’activitats socials, culturals i solidàries que liderem des de la Fecoll”, va assenyalar Ferran Perdrix, president de la federació.

A més, es va aprovar l’actualització de quotes de les penyes i la revisió dels paràmetres de valoració de les parcel·les, passant de la classificació actual amb cinc estàndards a una quota diferenciada per a cada colla, més justa i que tingui en compte la superfície ocupada, si és sota cobert o si té elements que inutilitzen l’espai, entre altres condicionants. Una altra de les qüestions exposades en l’assemblea d’ahir va ser la millora de la seguretat del recinte i les zones d’aparcament de l’Aplec amb un Pla de Control d’Accessos i el desplegament del Pla de Sonorització, seguint la línia iniciada l’any passat.

Respecte a la Central de Compres (que permet adquirir menjar i begudes a l’engròs i llogar infraestructures a preus més baixos), es van presentar tres novetats destacades. La primera és la subscripció d’una assegurança col·lectiva de responsabilitat civil en la qual la Fecoll i les penyes quedaran cobertes en les seues activitats. Pel que fa als productes, s’incorporen a l’oferta els caragols a la gormanda ja cuinats, subministrats per Caragols Almacelles, i el whisky McRako.

Una altra de les novetats va ser l’anunci de la celebració de la primera Festa Pre-Aplec, que tindrà lloc el 26 d’abril que ve a la discoteca Big Ben de Golmés. També es va anunciar la incorporació de tres colles, que són Balla-Balla, Enginyers Bovers i Lifarra Alcarrassina, per la qual cosa l’Aplec del Caragol, que celebrarà la 44a edició del 23 al 25 de maig, comptarà amb 121 penyes participants. L’any passat, la festa gastronòmica ja va tancar una nova edició de rècord, amb 15.000 penyistes i uns 200.000 visitants.