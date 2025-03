L’influencer Laura Escanes comparteix una reflexió entre camps en flor d’Aitona

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La creadora de contingut Laura Escanes ha captat l’atenció dels seus més de dos milions de seguidors a Instagram amb una publicació que barreja la bellesa de la floració amb una reflexió personal. I és que aquest dimecres, la barcelonina va compartir un vídeo des dels camps en flor d’Aitona, a Lleida, acompanyat del missatge: "El temps ho cura tot, el que fas amb el temps és el que t’acaba curant".

La publicació, que en qüestió de minuts va acumular milers de 'm’agrada', mostra l’influencer gaudint de l’espectacular paisatge primaveral que ofereixen els camps de fruiters en flor d’aquesta localitat lleidatana. Entre els nombrosos comentaris rebuts, destaca el de l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, que va agrair la visita de la popular figura mediàtica: "Laura, gràcies per visitar-nos".

Rodatge a Lleida

La presència de Laura Escanes a Aitona no és casual. L’influencera, model i presentadora de televisió es troba actualment en territori lleidatà rodant la tercera temporada del programa "La Travessa", un reality d’aventures presentat per ella mateixa. Durant la seua estada al Segrià, també ha estat entrevistada al programa de Catalunya Ràdio "Que no surti d’aquí", conduït per Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

Fruiturisme : una iniciativa que floreix a Lleida

El fenomen dels camps en flor d’Aitona s’ha convertit en un atractiu turístic de primer ordre gràcies a la iniciativa Fruiturisme, pionera a Espanya en aquest tipus d’experiències. Amb l’arribada de la primavera, els més de 1.300 hectàrees de cultius fruiters de la zona es transformen en un mar de tonalitats rosades i blanques que atreuen milers de visitants.

La localitat lleidatana, que compta amb aproximadament 2.500 habitants, veu multiplicada la seua població durant aquestes setmanes gràcies als turistes que acudeixen a contemplar aquest espectacle natural. Les visites guiades, organitzades pels mateixos agricultors locals, permeten als visitants no només passejar entre els arbres florits, sinó també conèixer de primera mà el treball que hi ha darrere de la producció fruitera, un dels pilars econòmics de la comarca del Segrià.