Rosa Maria Calaf: «La igualtat no va en contra de ningú sinó a favor de tots»

Què suposa el premi Dona Emblemàtica de l’Associació Hera?

Els premis sempre són una satisfacció, però alguns tenen un valor afegit perquè és importantíssim que la menopausa i l’osteoporosi siguin visibles. Si els passés als homes, estarien més investigades, més normalitzades i se’n parlaria més.

Es parla poc d’aquests temes?

Hi ha molt per fer però també per dir. Les associacions són necessàries perquè no s’està fent des de la gestió pública, que és el que caldria, i per això és important que tinguin presència als mitjans perquè, si no, sembla que no existeix.

Com ha evolucionat la presència de la dona als mitjans?

Està molt millor que abans, perquè quan vaig arribar a TVE només hi havia tres dones. Però queda molt per fer. També és vital canviar l’imaginari col·lectiu perquè s’entengui que la igualtat no va en contra de ningú sinó a favor de tots. Perquè una societat que compta amb l’esforç, el talent i la capacitat de tota la població serà una societat millor.

Continua important més l’aparença física en aquesta presència de la dona als mitjans?

La presència física i també l’edat per a una dona tenen un pes extraordinari a l’hora d’obtenir visibilització. Cosa que no és justa. Perquè els drets no tenen gènere. Hi ha més dones, sí, però en igualtat de condicions que els homes? No és una qüestió de números, sinó de qualitat.

Com veu el periodisme actual?

Ara s’inverteix més en el mal periodisme, per la qual cosa s’hauria d’educar la ciutadania perquè tingui sentit crític i saber diferenciar el que és una informació tòxica del que no ho és. Les xarxes socials són una eina fantàstica per tenir la millor informació, però s’han d’utilitzar bé, si no anem cap a la desinformació i la mentida.

Què li diria a un/a periodista que acaba de començar?

Que el periodisme és una professió de servei social i de compromís. No tot val. I que és absolutament necessària perquè és el nervi sensible de tota societat democràtica. Els mitjans han de ser independents, rigorosos, honestos i que serveixin la ciutadania. El periodista té una responsabilitat social i és clau per defensar els drets i les llibertats de les persones.

Guardons per la visibilització de la menopausa

Fotografia de grup d’ahir de les guardonades amb els Premis Hera al Restaurant Davall. - AMADO FORROLLA

Rosa Maria Calaf va rebre ahir el premi Dona Emblemàtica atorgat per l’Associació Hera en una cerimònia celebrada al Restaurant Davall, a la Llotja de Lleida. Emma Ribas (Cultura), Montse Robles (Investigació), Mireia Grossman (Periodisme i Comunicació) i Georgina Dolcet (Emprenedoria) van ser les altres dones reconegudes pels Premis Hera en la seua quarta edició. Sobre això, Dolcet va destacar “la il·lusió” que li va fer aquest reconeixement i va destacar que el protagonisme fos per a les dones. En la mateixa línia, Robles va recordar que “Lleida té molt potencial” i va assenyalar que “juntes arribarem més lluny”, apostant per una investigació des de l’evidència científica.

Per la seua part, Grossman va qualificar de “regal” poder rebre el premi i que es parli de menopausa. “Se’n parla poc i malament, perquè és molt incòmoda i està mal entesa. Hi ha poca informació i no s’entén el procés de transformació que suposa, que és cap a una cosa molt millor, però que sembla que espanta”, va destacar. Per la seua part, Ribas va agrair poder donar visibilitat a les dones, de les quals va dir que “són les grans oblidades de la medicina” i es va mostrar a favor d’enfocar una menopausa en positiu.