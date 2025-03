Anna Sàez, a la Granja d’Escarp amb ‘L’enverinadora’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La periodista i escriptora Anna Sàez, directora de SEGRE, va tornar dissabte passat al lloc dels fets. No exactament a l’escenari mateix dels crims sinó a la sala del Centre Cívic Lo Ball de la Granja d’Escarp, que es va omplir amb més d’un centenar de persones per assistir a la presentació del llibre L’enverinadora (Pòrtic). Sàez recupera al seu nou llibre la truculenta història negra que va tenir lloc fa noranta anys a la Granja, la seua localitat natal, i que es va convertir en tot un fenomen mediàtic de l’època, a mitjans dels anys 30 del segle passat. Dolors Coït, una joveneta del poble de 21 anys, va ser detinguda després d’enverinar amb arsènic la seua sogra, el seu marit, la cunyada i el seu espòs i el nadó dels dos. Un llibre entre la crònica periodística i l’autoficció que destapa una espècie de “gran secret col·lectiu que guardaven molts veïns que, passats tants anys, encara tenen com un sentiment de culpa, d’estar marcats per uns fets amb què va quedar assenyalat tot el poble”.

La presentació, amb la col·laboració de l’Associació Amics Ermita de Sant Jaume, va comptar també amb l’escriptora Teresa Ibars i la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, Txus Llavero. L’autora va delectar el públic amb nombroses vivències, records i relats entorn de la història de l’enverinadora.