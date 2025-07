Estudiants de secundària preguntats sobre el riu més llarg de Catalunya: "el Nil", "el Tajo", "el Sena"

Preguntem als estudiants si saben quin és el riu més llarg de Catalunya, les respostes no et deixaran indiferent! pic.twitter.com/d1JD03zfIC

Un espai radiofònic de Flaixbac dedicat al Saló de l'Ensenyament de Barcelona ha revelat una sorprenent manca de coneixements geogràfics entre els estudiants de secundària catalans. Quan se'ls ha preguntat quin és el riu més llarg de Catalunya, les respostes han oscil·lat des de rius internacionals com "el Nil" o "el Sena", fins a d'altres de la península com "el Tajo", evidenciant un desconeixement generalitzat de la hidrografia catalana.

Alguns dels joves entrevistats s'han aproximat més a la realitat, mencionant rius catalans com el Ter, el Llobregat o l'Ebre, per on han apostat diversos dels participants. Tanmateix, cap d'ells ha encertat la resposta correcta fins que l'entrevistadora els ha facilitat una pista determinant: "comença per S...". "El Segre!", ha exclamat un dels estudiants, mentre d'altres han reconegut obertament la seva ignorància amb expressions com "doncs ni idea" o "no sé quin riu és".