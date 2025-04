Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Mantenir el wi-fi del mòbil activat constantment, especialment fora de casa, s’ha convertit en un hàbit generalitzat entre els usuaris de smartphones a Espanya. Tanmateix, segons han alertat recentment experts en ciberseguretat, aquesta pràctica aparentment inofensiva amaga importants riscos que podrien comprometre greument la informació personal i financera. L’augment significatiu dels atacs cibernètics en els últims temps ha posat de manifest la necessitat de revisar aquests hàbits tecnològics quotidians.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad d’Espanya (Incibe) ha emès una advertència oficial sobre els perills associats a les connexions wi-fi no segures. Segons aquesta entitat, els ciberdelinqüents aprofiten aquestes xarxes per interceptar comunicacions i sostreure informació sensible. L’organisme subratlla que la vulnerabilitat s’incrementa notablement quan l’usuari manté el wi-fi activat mentre es desplaça per espais públics, facilitant la connexió automàtica a xarxes potencialment perilloses.

Un aspecte particularment preocupant que assenyala l’Incibe és que molts dispositius mòbils estan configurats per connectar-se automàticament a xarxes wi-fi públiques. Aquesta configuració predeterminada pot provocar que les dades transmeses quedin exposades a atacants, que podrien accedir a contrasenyes, nombres de targetes de crèdit i informació bancària sense que l’usuari sigui conscient d’això.

Riscos de les connexions wi-fi públiques per a la seguretat digital

Les connexions wi-fi públiques sense xifratge representen un dels principals vectors d’atac utilitzats pels ciberdelinqüents. "Aquestes xarxes obertes permeten que qualsevol persona amb coneixements bàsics pugui interceptar el trànsit de dades", expliquen des de l’Incibe. La gravetat de la situació augmenta quan considerem que el 78% dels espanyols utilitza habitualment xarxes wi-fi públiques per accedir a serveis que requereixen dades sensibles, segons un recent estudi de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta.

Els experts adverteixen que aquests atacs poden derivar en un ús fraudulent de les dades capturades, posant en greu risc tant la identitat digital com les finances personals de la víctima. La situació s’agreuja quan els usuaris no s’adonen que estan connectats a xarxes fraudulentes que imiten a connexions legítimes, una tècnica coneguda com a "evil twin" o bessó malvat, cada vegada més sofisticada i difícil de detectar.

Codi maliciós: l’amenaça invisible en les connexions no segures

El codi maliciós constitueix una altra de les grans amenaces vinculades a les connexions wi-fi no protegides. Aquest software maliciós està dissenyat específicament per danyar, robar o segrestar les dades emmagatzemades en dispositius mòbils. Els ciberdelinqüents aprofiten les vulnerabilitats de les xarxes wi-fi públiques o falsificades per introduir aquests programes nocius als terminals d’usuaris desprevinguts.

"La varietat de codi maliciós que pot afectar a un dispositiu és molt àmplia, des de programes espia que recopilen informació personal fins programari segrestador que xifren les dades i exigeix un rescat per recuperar-los", assenyalen els especialistes en seguretat informàtica. En els casos més greus, aquests virus poden atorgar control remot total del dispositiu a l’atacant, qui podria accedir a càmeres, micròfons i arxius personals sense deixar rastre aparent.

Una vegada que el dispositiu ha estat infectat, el codi maliciós comença silenciosament a recopilar dades sensibles per enviar-los a servidors controlats pels atacants. Aquesta informació pot utilitzar-se posteriorment per cometre fraus, suplantacions d’identitat o fins i tot per accedir a comptes bancaris. Segons dades del Centro Criptológico Nacional, aquest tipus d’atacs ha augmentat un 43% a Espanya durant l’últim any.

Com protegir els nostres dispositius mòbils en l’era digital?

Davant de l’increment d’aquests sofisticats atacs cibernètics, els experts en seguretat informàtica recomanen una sèrie de mesures preventives. La principal i més efectiva consisteix a desactivar completament la funció wi-fi del mòbil quan no s’estigui utilitzant, especialment en sortir de casa o d’entorns de confiança. Aquesta simple acció redueix dràsticament la superfície d’exposició a possibles atacs.

Per als qui necessiten connectar-se a internet fora de casa, els especialistes suggereixen l’ús de xarxes privades virtuals (VPN), que xifra la connexió i dificulta la intercepció de dades. "Les VPN actuen com un túnel segur per a les nostres dades, fins i tot quan estem utilitzant xarxes públiques potencialment insegures," explica Antonio Martínez, expert en ciberseguretat del Centre d’Estudis de Tecnologies Avançades.

A més, es recomana mantenir actualitzats tant el sistema operatiu com les aplicacions del dispositiu, ja que aquestes actualitzacions solen incloure pegats de seguretat per a vulnerabilitats conegudes. També és aconsellable activar la verificació en dos passos en tots els serveis que ho permetin, afegint així una capa extra de protecció davant accessos no autoritzats.

Què són les xarxes wi-fi falses i com identificar-les?

Un mètode cada vegada més comú entre els ciberdelinqüents consisteix en la creació de xarxes wi-fi falses que imiten a connexions legítimes. Aquestes xarxes, també conegudes com a "xarxes esquer", solen utilitzar noms similars als d’establiments populars o serveis públics per enganyar els usuaris desprevinguts.

"Per identificar aquestes xarxes fraudulentes, és fonamental fer atenció a detalls com errors ortogràfics en el nom de la xarxa, absència de processos d’autenticació habituals o sol·licituds inusuals d’informació personal," recomana l’Incibe. En cas de dubte, el més segur és abstenir-se de connectar-se i utilitzar les dades mòbils o esperar a disposar d’una connexió fiable.

La creixent sofisticació d’aquests atacs fa que fins i tot usuaris experimentats puguin caure en aquestes trampes, per la qual cosa la prevenció i la cautela es converteixen en les millors eines de protecció. L’ús d’aplicacions específiques que analitzen la seguretat de les xarxes wi-fi abans d’establir la connexió també pot resultar de gran utilitat per identificar possibles amenaces.

Impacte econòmic dels atacs cibernètics a Espanya

Els atacs cibernètics no només representen un risc per a la privacitat individual, sinó que també generen un important impacte econòmic a nivell nacional. Segons l’últim informe de l’Institut Nacional d’Estadística, les pèrdues econòmiques derivades de ciberdelictes a Espanya van superar els 3.000 milions d’euros durant l’any passat, xifra que manté una tendència ascendent.

Les entitats bancàries espanyoles han detectat un augment del 37% en les reclamacions per operacions fraudulentes relacionades amb el robatori de credencials a través de xarxes wi-fi insegures. Aquest fenomen ha portat que moltes companyies d’assegurances estiguin incorporant cobertures específiques contra ciberriscos a les seues pòlisses per a particulars, un servei pràcticament inexistent fa tot just cinc anys.

Davant aquesta realitat, tant les autoritats com el sector privat estan intensificant les campanyes de conscienciació ciutadana sobre la importància d’adoptar hàbits segurs en l’ús de la tecnologia. Un petit gest com desactivar el wi-fi en sortir de casa pot marcar la diferència entre mantenir la informació personal sana i estàlvia o convertir-se en víctima d’un atac cibernètic amb conseqüències potencialment devastadores.