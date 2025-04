Aquest electrodomèstic l’has de desendollar sempre... fins i tot quan està apagat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els experts en seguretat a la llar recomanen desendollar la torradora després de cada ús, encara que estigui apagada. Aquest petit gest, que molts passen per alt en la seua rutina diària, pot prevenir accidents greus i potencials incendis a la cuina.

Enmig de les presses matutines, amb el cafè fumejant i la torrada acabada de fer, oblidem un detall fonamental que podria marcar la diferència entre la seguretat i un possible sinistre domèstic: deixar la torradora connectada al corrent elèctric suposa un risc que no hem de subestimar.

Aquest aparell aparentment inofensiu, present a pràcticament totes les llars espanyoles, amaga un potencial perill quan roman endollat, convertint-se en el que alguns especialistes descriuen com "una bomba de rellotgeria".

Per què la torradora pot resultar perillosa?

El funcionament bàsic de les torradores implica l’escalfament de resistències elèctriques a temperatures extremadament altes, i allà radica precisament l’origen del problema. Les molles que s’acumulen en el fons de l’aparell amb l’ús continuat poden incendiar-se si la torradora s’activa accidentalment.

A més, els curtcircuits representen un altre factor de risc considerable. Els models més antics o aquells amb connexions deteriorades poden presentar fallos inesperats que, en el pitjor dels casos, desencadenarien un incendi a la cuina.

Per si fos poc, existeix la possibilitat que una torradora apagada s’encengui de forma imprevista quan no hi ha ningú a casa. Un exemple quotidià: si tenim mascotes, especialment gats amb tendència a explorar plaques de cocció i superfícies elevades, una simple entrepussada podria activar el mecanisme de la torradora amb conseqüències potencialment desastroses.

Recomanacions de seguretat per a la torradora

La recomanació principal dels experts és clara i senzilla: desendollar sempre la torradora després del seu ús. Aquest simple hàbit redueix dràsticament les possibilitats d’accident i hauria d’incorporar-se a la nostra rutina diària, especialment quan ens disposem a sortir de casa.

A més, convé realitzar un manteniment periòdic de l’aparell per eliminar les molles acumulades. La majoria dels models compten amb una safata extraïble a la part inferior que facilita aquesta tasca. Es recomana buidar-la almenys una vegada per setmana si l’ús és freqüent.

La inspecció visual del cable i la clavilla també resulta fonamental per detectar possibles deterioraments que poguessin provocar fallos elèctrics. Davant de qualsevol signe de desgast (cables pelats, connexions fluixes o rescalfament excessiu durant el funcionament), el més segur és substituir l’electrodomèstic.

Altres electrodomèstics que convé desendollar

La precaució amb els aparells elèctrics no s’hauria de limitar únicament a la torradora. Existeixen altres electrodomèstics que també representen riscos similars quan romanen connectats a la xarxa elèctrica sense supervisió:

Cafeteres elèctriques: Igual com les torradores, generen altes temperatures i poden provocar incendis si s’activen accidentalment o presenten algun fallo tècnic.

Planxes: Oblidar una planxa endollada suposa un dels riscos domèstics més grans . La seua elevada temperatura pot provocar incendis si entra en contacte amb teixits o altres materials inflamables.

Batedores i robots de cuina: Encara que el risc d’incendi és menor, la seua activació accidental pot provocar lesions greus si es manipulen sense precaució.

Carregadors de dispositius electrònics: Mantenir-los endollats quan no estan en ús no només incrementa el consum energètic sinó que també pot provocar sobreescalfaments, especialment si no són de bona qualitat.

Consum fantasma: estalvi energètic en desendollar

Més enllà de la seguretat, hi ha un altre motiu de pes per desconnectar els electrodomèstics quan no els utilitzem: l’anomenat "consum fantasma" o "consum en espera". Molts aparells continuen consumint electricitat fins i tot quan estan apagats però connectats a la xarxa.

Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), aquest consum fantasma pot representar fins el 10% de la despesa elèctrica d’una casa mitjana. Desendollar aparells com torradores, microones, televisors o equips de so quan no s’utilitzen pot suposar un estalvi significatiu a la factura elèctrica anual.

Què fer si detectem un problema amb la nostra torradora?

Si observem qualsevol anomalia en el funcionament de la nostra torradora, com espurnes, fum, olor de cremat o rescalfament excessiu, hem d’actuar immediatament:

1. Desendollar l’aparell (mai estirar el cable, sinó de la clavilla).

2. No intentar reparar-lo pel nostre compte si no tenim coneixements tècnics.

3. Portar l’electrodomèstic a un servei tècnic especialitzat o considerar la seua substitució si el model és antic.

4. Mai utilitzar aigua per apagar un possible foc elèctric; al seu lloc, desconnectar el corrent i utilitzar un extintor adequat o cobrir amb una manta ignífuga.