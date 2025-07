Alarma de la Guardia Civil pels missatges falsos de la DGT que estan rebent milers de ciutadans

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guardia Civil ha advertit a través de les seues xarxes socials d’un nou increment significatiu de campanyes fraudulentes que suplanten la identitat de la Dirección General de Tráfico (DGT) mitjançant correus electrònics i missatges de text. Els estafadors estan enviant massivament comunicacions falses a ciutadans en què els informen sobre suposades multes de trànsit i els insten a efectuar pagaments urgents per evitar recàrrecs o accions legals.

Segons han confirmat fonts oficials, aquestes estafes segueixen un patró comú: els ciberdelinqüents envien un missatge on notifiquen una presumpta sanció pendent i ofereixen un suposat descompte del 50% si s’abona immediatament. Per a això, inclouen enllaços que redirigeixen a pàgines web falsificades que imiten el portal oficial de la DGT, on sol·liciten dades personals i bancàries per procedir al pagament.

L’objectiu d’aquestes campanyes de phishing i smishing no és cap altre que el robatori d’informació sensible que posteriorment pot ser utilitzada per cometre fraus bancaris o suplantacions d’identitat. Les autoritats han detectat un augment preocupant d’aquests casos des de principis de 2024, amb especial incidència en les últimes setmanes.

Com identificar les falses notificacions de la DGT

Existeixen diversos indicadors que poden ajudar els ciutadans a detectar que estan davant d’un intent d’estafa. Entre els més evidents destaquen les faltes ortogràfiques i gramaticals en els textos, adreces electròniques que no corresponen a dominis oficials de l’administració pública, i la insistència en la urgència del pagament per generar pressió en les potencials víctimes.

Un exemple concret identificat recentment és un correu electrònic amb l’assumpte "Notificació de Multa per Estacionament Il·legal – Pagament requerit, que inclou un botó de "Pagar la Sanció" que dirigeix a un web fraudulent. Encara que estèticament intenta replicar la imatge corporativa de la DGT amb el seu logotip i disseny, el remitent no pertany als canals oficials de l’organisme.

És fonamental recordar que la DGT mai no notifica sancions a través de missatges de text o correus electrònics sol·licitant pagaments immediats. Les comunicacions oficials sobre multes es realitzen exclusivament mitjançant correu postal certificat o, en cas de no localitzar el destinatari al seu domicili, a través de publicacions al tauló d'edictes. També poden rebre’s notificacions electròniques, però únicament a través de la Direcció Electrònica Viària (DEV), un canal segur habilitat per a tal finalitat.

Actuacions recomanades si has rebut una notificació sospitosa

Les autoritats han establert un protocol clar per als qui rebin aquest tipus de comunicacions fraudulentes:

Si has rebut un missatge sospitós però no has accedit a l’enllaç, el més recomanable és reportar-lo immediatament a la bústia d’incidents habilitada per les autoritats. Aquesta acció permet difondre l’alerta i prevenir que altres usuaris caiguin en la trampa. A més, convé bloquejar el remitent tant a la safata d’entrada del correu com al telèfon mòbil, i eliminar el missatge per evitar accessos accidentals.

En cas d’haver accedit a l’enllaç i proporcionat dades personals o bancàries, la situació requereix mesures urgents:

1. Contactar immediatament amb l’entitat bancària corresponent per informar del possible compromís del compte i adoptar mesures de protecció.

2. Recopilar i guardar totes les evidències possibles del procés, incloent captures de pantalla, missatges i enllaços rebuts. Per atorgar més validesa legal a aquestes proves, es recomana utilitzar serveis de testimonis online que certifiquin la veracitat de les captures.

3. Realitzar periòdicament recerques de les dades personals a internet (egosurfing) per detectar possibles filtracions o usos no autoritzats.

4. Presentar una denúncia formal davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, aportant totes les evidències recopilades.

L’auge de la suplantació d’entitats públiques en atacs cibernètics

Les estafes que suplanten la DGT s’emmarquen en una tendència creixent d’atacs d’enginyeria social que utilitzen la imatge d’organismes públics per guanyar credibilitat davant de les víctimes. Els experts en ciberseguretat assenyalen que l’aparent oficialitat d’aquestes comunicacions, combinada amb elements que generen urgència o por (com a possibles sancions addicionals o processos judicials), constitueix una fórmula molt efectiva perquè els usuaris abaixin la guàrdia.

"Els ciberdelinqüents aprofiten la confiança que generen les institucions oficials i juguen amb el temor dels ciutadans a enfrontar-se a problemes legals", explica un especialista en seguretat informàtica consultat. "A més, l’ús de logotips oficials i dissenys que imiten els portals governamentals fa que moltes persones, especialment aquelles amb menys alfabetització digital, caiguin en aquestes trampes".

Com protegir-se davant de futures campanyes de phishing?

Els experts recomanen extremar les precaucions davant de qualsevol comunicació inesperada que sol·liciti dades personals o pagaments, especialment si arriba per canals no habituals. Algunes mesures preventives bàsiques inclouen:

Verificar sempre els remitents dels correus electrònics, fent atenció a possibles errors o dominis sospitosos.

No fer clic en enllaços inclosos en missatges no sol·licitats, especialment si generen sensació d’urgència.

Accedir als portals oficials sempre escrivint directament l’URL al navegador o utilitzant marcadors guardats prèviament.

Davant de qualsevol dubte sobre la legitimitat d’una notificació de multa, consultar directament amb la DGT a través dels seus canals oficials d’atenció ciutadana.

Mantenir actualitzat el software de seguretat en dispositius mòbils i ordinadors.

Què fer si sospites que has estat víctima d’una estafa relacionada amb la DGT ?

Si creus que has pogut ser víctima d’una estafa relacionada amb falses multes de la DGT, és fonamental actuar amb rapidesa. A més de seguir els passos esmentats anteriorment (contacte amb el banc, recopilació d’evidències i denúncia), pots reportar l’incident a l’Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través del telèfon 017, un servei gratuït i confidencial que ofereix assessorament especialitzat.

Les autoritats recorden que aquestes campanyes fraudulentes solen evolucionar i adaptar-se per eludir els filtres de seguretat, per la qual cosa és fonamental mantenir-se informat i alerta davant de noves variants que puguin sorgir. La prevenció i la ràpida difusió de les alertes són les millors eines per combatre aquest tipus de ciberdelictes que, lamentablement, continuen afectant milers de ciutadans cada any al nostre país.