LLEURE
PortAventura, a mig gas per l’aturada dels treballadors
Amenacen amb vagues l’1 i el 2 de maig
PortAventura World va obrir portes ahir malgrat la jornada de vaga dels treballadors. La manca de personal va comportar que només quatre atraccions hagin obert a primera hora: Shambala, Dragon Khan, Street Mission i Furius Baco. Al migdia, fonts del parc van indicar que hi havia operatives altres atraccions com Silver River Flume, Tutuki Splash, Wild Buffalos, Carrusel o la Serpiente Emplumada.
Per la seua part, UGT va xifrar en un 80 per cent el seguiment de la vaga dels treballadors per demanar millores en les condicions laborals i salarials. A més, van anunciar noves mobilitzacions per a l’1 i 2 de maig si abans no s’arriba a un acord amb la companyia. Van afirmar que unes 1.000 persones van assistir a la concentració que va tenir lloc als accessos del parc. Davant de la convocatòria de vaga, el parc va suspendre la venda d’entrades per a ahir, així com les noves reserves d’hotels. En la mateixa línia, no es van vendre entrades a taquilla i per accedir al recinte calia comptar amb entrada anticipada. També es podia sol·licitar la devolució dels diners de les entrades.