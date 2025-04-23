Ratifiquen l’acomiadament d’un teleoperador de baixa per ansietat que actuava com a DJ en concerts
El TSJ de Càceres considera que l’activitat musical remunerada demostrava capacitat laboral i trencava la bona fe contractual
El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Càceres ha ratificat la procedència de l’acomiadament d’un teleoperador que, trobant-se de baixa laboral per un trastorn d’ansietat, va publicar a les seues xarxes socials imatges de la seua actuació com a músic i cantant en un concert remunerat. La sentència, amb data 18 de març de 2025 i sent ponent José Antonio Hernández Redó, confirma el fallo inicial del jutjat social que ja havia declarat la validesa de l’acomiadament.
Segons consta en els fets provats, l’empleat, mentre estava en situació d’incapacitat temporal per un diagnòstic de trastorn d’ansietat, va compartir en els seus perfils de xarxes socials la seua participació com DJ professional sota el nom artístic de "Gamba" al xiringuito Gran Bava, ubicat en El Palmar de Vejer de la Frontera (Cadis). L’activitat no només va quedar documentada en xarxes socials, sinó que a més va quedar acreditat que el grup musical va percebre 1.210 € per l’esmentada actuació, confirmant així que es tractava d’un treball remunerat i no una simple activitat recreativa.
El tribunal ha considerat que aquesta conducta constitueix una transgressió de la bona fe contractual, ja que el treballador va demostrar capacitat laboral per a una activitat que, segons la sentència, requereix més concentració i pot resultar més estressant que el seu lloc de gestor telefònic. Aquest fet va evidenciar que l’empleat estava en condicions de reincorporar-se al seu treball habitual, incorrent per tant en un frau en mantenir-se en situació de baixa mèdica.
Quines activitats són incompatibles amb una baixa per ansietat?
La sentència del TSJ de Càceres recull jurisprudència consolidada sobre les activitats que resulten incompatibles amb la situació d’incapacitat temporal. En concret, assenyala que "la realització d’activitats que sense constituir treball resultin contraindicades per interferir la curació del subjecte, o que al contrari demostrin capacitat per al treball, suposen una transgressió de la bona fe contractual i trenquen el deure de lleialtat del treballador envers l’empresa, constituint, com en el cas enjudiciat, supòsits mereixedors d’acomiadament".
El tribunal fa referència a sentències prèvies del 16 de juliol de 2002 i 28 de setembre de 2006, que al seu torn citen resolucions del Tribunal Suprem de 21 de març i 21 de desembre de 1984, 4 d’octubre de 1985, 29 de gener de 1987, 22 de setembre de 1988 i 24 de juliol de 1990. En elles s’estableix que "no tota activitat desenvolupada durant la situació d’incapacitat laboral transitòria pot qualificar-se com a conducta deslleial sancionable amb l’acomiadament, sinó només aquella que, dotada de prou gravetat i intencionalitat i en vista de les circumstàncies concurrents, en especial, l’índole de la malaltia i les característiques de l’ocupació, sigui susceptible de pertorbar la curació del treballador o evidenciï l’aptitud laboral d’aquest, amb la consegüent simulació en perjudici de l’empresa."
Els requisits legals de la incapacitat temporal
La resolució judicial posa de manifest que un dels requisits fonamentals de la incapacitat temporal (IT) és, a més de rebre assistència sanitària de la Seguretat Social, ser impedit per exercir el treball. En aquest cas, l’actuació musical del demandant va demostrar clarament que la seua malaltia no li impedia de treballar, doncs segons raona el tribunal, l’activitat de gestor telefònic "resulta menys estressant i requereix menor concentració que el de músic".
Aquesta situació ha evidenciat que el treballador estava incorrent en un frau al sistema de protecció social i a l’empresa, en mantenir-se en situació de baixa quan, aparentment, estava capacitat per reincorporar-se al seu lloc habitual. La jurisprudència és clara en establir que aquest tipus de conductes, quan són acreditades, justifiquen l’acomiadament disciplinari.
Implicacions per a treballadors i empreses
El cas estableix un precedent rellevant per a situacions similars, especialment en un context on les xarxes socials han incrementat la visibilitat de les activitats quotidianes dels treballadors. La publicació de continguts que evidenciïn capacitat laboral mentre s’està de baixa pot tenir conseqüències laborals greus, com demostra aquesta sentència.
Per a les empreses, aquest tipus de resolucions judicials proporcionen eines per combatre possibles fraus en les baixes mèdiques, sempre que es pugui demostrar que l’activitat realitzada és incompatible amb la malaltia al·legada o demostra capacitat laboral. No obstant, convé recordar que cada cas ha de ser analitzat individualment, considerant factors com la naturalesa de la malaltia, el tipus d’activitat realitzada i la seua compatibilitat amb el tractament mèdic.
Pot un treballador amb baixa per ansietat realitzar activitats de lleure?
Una qüestió freqüenti entre treballadors que es troben de baixa per trastorns psicològics com l’ansietat és si poden realitzar activitats recreatives o de lleure sense arriscar-se a un acomiadament. Els tribunals han establert que no totes les activitats són incompatibles amb la baixa laboral, sinó només aquelles que demostrin que el treballador és en condicions de reincorporar-se al seu lloc o que puguin interferir amb el seu procés de recuperació.
En el cas analitzat, l’element determinant va ser que l’activitat musical no només requeria un nivell de concentració i esforç equiparable o superior al del seu treball habitual, sinó que a més constituïa una feina remunerada el que evidenciava que el treballador estava en condicions de desenvolupar activitat laboral mentre cobrava prestacions per incapacitat temporal.
Els experts en dret laboral recomanen als treballadors en situació de baixa mèdica que consultin amb els seus metges quines activitats poden realitzar sense perjudicar la seua recuperació i que evitin especialment aquelles que puguin ser equiparables a la seua activitat laboral o que demostrin capacitat per treballar, especialment si aquestes queden documentades en xarxes socials o altres mitjans públics.