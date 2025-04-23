Un treballador sol·licita un dia d’assumptes propis, l’empresa l'hi denega i, malgrat això, no es presenta al seu lloc de treball: el tribunal considera procedent l'acomiadament
Un empleat de Stellantis España va sol·licitar un dia per assumptes propis, va rebre una negativa justificada i va decidir absentar-se igualment, provocant aturades en la línia de muntatge
El Tribunal Superior de Justícia d’Aragó ha declarat procedent l’acomiadament d’un treballador de Stellantis España que va decidir prendre un dia d’assumptes propis malgrat que l’empresa l’hi havia denegat prèviament. L’absència injustificada va provocar dos aturades en la línia de muntatge que van resultar en la pèrdua de producció de dos vehicles, la qual cosa va fonamentar la decisió de la companyia de prescindir dels seus serveis per desobediència a les ordres directes del seu supervisor.
El cas es remunta a gener de 2024, quan el treballador, que prestava serveis com a obrer en la planta de Saragossa des de novembre de 2021 amb un salari brut mensual de 1.851 euros (pagues extres incloses), va sol·licitar un dia d’assumptes propis per al 12 de gener. El seu supervisor va rebutjar la petició argumentant que ja havia concedit dos permisos similars per a aquella jornada i que existien tres treballadors de baixa mèdica, la qual cosa comprometria el normal funcionament de la producció si s’autoritzava una absència més.
Malgrat rebre una negativa clara i justificada, l’empleat va insistir que prendria igualment el dia lliure, i efectivament no es va presentar al seu lloc en el torn de tarda del dia assenyalat. Aquesta decisió unilateral va provocar dos aturades productives en la línia de muntatge: un d’1 minut i 36 segons i un altre de 47 segons, amb el consegüent perjudici per a l’empresa.
Regulació dels dies per assumptes propis en l’àmbit laboral
El dia d’assumptes propis constitueix un dret laboral reconegut a Espanya que permet als treballadors absentar-se del treball per motius personals sense necessitat de justificar exhaustivament els motius. Tanmateix, la seua concessió no és automàtica ni incondicional, sinó que està subjecta a certes normes i procediments establerts als convenis col·lectius o contractes individuals.
En el cas particular de Stellantis España, el seu conveni col·lectiu per al centre de Saragossa estableix clarament que les sol·licituds de dies per assumptes propis han de ser aprovades pel supervisor, que té la facultat de valorar les necessitats organitzatives i la possible afectació al procés productiu. Aquest aspecte va resultar determinant en la sentència, ja que el tribunal va considerar que l’empresa va actuar dins de les seues atribucions en denegar la sol·licitud.
Com a norma general, la sol·licitud d’aquests dies s’ha de realitzar per escrit i amb prou antelació perquè l’empresa pugui reorganitzar adequadament el treball. L’empresa té dret a denegar-los sempre que justifiqui degudament els motius específics de la seua negativa, com va ocórrer en aquest cas.
Procés judicial i fonaments de la sentència
Després del seu acomiadament disciplinari, comunicat el 31 de gener de 2024, el treballador va presentar una demanda davant del Jutjat Social núm. 5 de Saragossa, al·legant que el dia d’assumptes propis havia de ser-li concedit com un dret establert al conveni col·lectiu i que la seua absència no havia afectat significativament la producció. A més, va argumentar que l’acomiadament constituïa una represàlia per la seua activitat sindical.
Tanmateix, tant el jutjat de primera instància com posteriorment el Tribunal Superior de Justícia d’Aragó van desestimar les seues pretensions i van confirmar la procedència de l’acomiadament. Els tribunals van considerar provat que el treballador havia desobeït de forma conscient i deliberada les ordres expresses del seu supervisor, provocant un perjudici real a l’empresa amb la seua absència injustificada.
La sentència subratlla que, si bé els dies d’assumptes propis constitueixen un dret laboral, el seu gaudi està condicionat a l’aprovació prèvia per part de l’empresa quan així ho estableix el conveni col·lectiu aplicable. En conseqüència, la desobediència manifesta a una ordre empresarial legítima justifica la imposició de la màxima sanció disciplinària.
Conseqüències de l’absència injustificada
Un aspecte crucial que van valorar els tribunals va ser l’impacte real que va tenir l’absència del treballador a la producció. Va quedar acreditat que la seua falta va provocar dos aturades en la línia de muntatge: un d’1 minut i 36 segons i un altre de 47 segons. Tenint en compte que la taxa de producció en la línia era d’1,034 minuts per vehicle, aquestes aturades van suposar la pèrdua efectiva de dos unitats.
Aquesta afectació a la producció va reforçar l’argumentació de l’empresa sobre la necessitat de comptar amb el treballador aquell dia i la justificació d’haver denegat el permís sol·licitat. El tribunal va considerar que aquest perjudici concret, unit a la desobediència deliberada, configurava una falta molt greu mereixedora de la sanció d’acomiadament.
Quins són els límits del dret als dies d’assumptes propis?
Aquest cas posa de manifest que, encara que els dies d’assumptes propis constitueixen un dret reconegut per als treballadors, no poden exercir-se de manera unilateral i incondicional quan el conveni col·lectiu estableix procediments específics per a la seua sol·licitud i concessió.
La sentència estableix un important precedent que aclareix que l’empresa pot denegar legítimament aquests permisos quan existeixin raons organitzatives o productives que ho justifiquin. Així mateix, reafirma que la desobediència a una ordre empresarial legítima, especialment quan causa un perjudici demostrable, pot ser sancionada amb l’acomiadament disciplinari.
Per als treballadors, aquesta resolució judicial suposa un recordatori de la importància de respectar els procediments establerts i d’acatar les decisions empresarials, fins i tot quan considerin que tenen dret a un determinat permís. En cas de discrepància, el procedent seria recórrer als cursos legals disponibles (reclamació davant dels representants sindicals, inspecció de treball o via judicial) en lloc d’actuar unilateralment, el que pot derivar en conseqüències disciplinàries greus.
Importància de la documentació en els processos disciplinaris
Un altre aspecte destacable d’aquest cas és la importància que va tenir la correcta documentació del procés per part de l’empresa. Stellantis España va poder acreditar fefaentment tant la sol·licitud del treballador com la denegació motivada, així com el perjudici concret causat per la seua absència injustificada.
Aquesta documentació va resultar determinant perquè els tribunals consideressin proporcionada la sanció d’acomiadament. És una pràctica recomanable tant per a empreses com per a treballadors mantenir constància escrita de totes les sol·licituds i comunicacions rellevants en l’àmbit laboral, especialment quan puguin derivar en possibles conflictes.
El cas reforça la idea que els tribunals valoren especialment l’existència de proves objectives sobre els fets discutits, més enllà de les meres manifestacions de les parts implicades.