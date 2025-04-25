La ciutat que estrena una ruta d'hivern fins a la residencia oficial del Pare Noel
Norwegian incrementa la seva oferta cap al nord d'Europa amb aquesta nova ruta hivernal que s'iniciarà el 3 de desembre amb dues freqüències setmanals
La companyia aèria Norwegian ha anunciat la posada en marxa d'una nova ruta que connectarà Barcelona amb Rovaniemi, la ciutat finlandesa reconeguda mundialment per ser la residència oficial del Pare Noel. Aquest nou trajecte començarà a operar a partir del proper 3 de desembre, just a temps per a la temporada nadalenca i hivernal.
La connexió comptarà amb dues freqüències setmanals, que es realitzaran els dimecres i dissabtes, i es mantindrà operativa fins a mitjans de febrer. D'aquesta manera, els viatgers catalans tindran l'oportunitat de visitar un dels destins més màgics del nord d'Europa durant l'època més encisadora de l'any, quan la neu i les aurores boreals transformen el paisatge finlandès.
Amb aquesta incorporació, Norwegian amplia la seva presència al mercat nòrdic des de la capital catalana, sumant Rovaniemi a la ja existent ruta amb Hèlsinki. La companyia reforça així la seva aposta pels destins escandinaus, una estratègia que s'emmarca en la seva expansió als mercats del nord d'Europa.
Connexions amb els països nòrdics
Actualment, Norwegian ofereix un total de nou connexions directes des de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat amb diferents localitats dels països nòrdics. A més de les rutes finlandeses, la companyia opera vols directes cap a Copenhague, Oslo, Sandefjord, Bergen i Stavanger (Noruega), així com Estocolm i Göteborg (Suècia).
Aquesta diversificació de destins nòrdics des de Barcelona facilita als viatgers catalans l'accés a algunes de les regions més atractives del nord d'Europa, especialment durant la temporada d'hivern, quan activitats com l'observació d'aurores boreals, els safaris amb huskies o les visites a pobles lapons es converteixen en experiències úniques.