Els cinc cardenals favorits per succeir el Papa Francesc en el Conclave que comença avui
El Col·legi Cardenalici, compost per 252 purpurats, elegirà el nou Pontífex després de la mort de Bergoglio, amb 135 electors menors de 80 anys, la majoria nomenats per ell
El Col·legi Cardenalici, considerat el club més exclusiu del món amb els seus 252 membres, es prepara per a la seua tasca més transcendental: elegir el successor del Papa Francesc. Després de més de dotze anys de pontificat, el Papa argentí ha transformat profundament aquesta institució, incorporant representants d’Esglésies perifèrics i minoritaris, en detriment de les tradicionals seus occidentals. Dels 135 cardenals menors de 80 anys —amb dret a vot al conclave—, 108 van ser designats per Francesc, davant tot just 5 de Joan Pau II i 22 de Benet XVI, el que reflecteix clarament la seua influència en la composició actual del col·legi.
El pròxim conclave, que comença avui a la Capella Sixtina, seguirà les normes establertes a la Constitució Apostòlica 'Romano Pontifici Eligendo'. Encara que aquesta normativa estableix un màxim de 120 cardenals electors, actualment hi ha 135 purpurats amb dret a vot, provinents de 94 països. Malgrat la internacionalització impulsada per Francisco, Europa (54) i Amèrica (38) continuen tenint la majoria, encara que l’Àfrica, Oceania i Àsia han guanyat representació, reflectint les zones on més creix el catolicisme. Espanya compta amb tretze cardenals, dels quals només cinc són electors, destacant entre ells Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona i exmembre del Consell de Cardenals.
Les noves normes introduïdes per Benet XVI permeten avançar l’inici del conclave si tots els cardenals electors ja estan a Roma, pel que podria començar abans del 5 de maig. El cardenal Pietro Parolin, actual Secretari d’Estat i considerat el 'número dos’ del Vaticà, presidirà les deliberacions a l’ésser el cardenal més ancià de l’ordre de bisbes amb dret a vot, ja que el degà Giovanni Battista Re supera els 80 anys.
Els cinc principals candidats a succeir el Papa Francesc
Malgrat la dita que afirma "qui entra Papa en la Sixtina, surt cardenal", suggerint que els favorits rares vegades resulten elegits, hi ha figures que destaquen com a possibles successors. L’aclaparadora majoria de cardenals nomenats per Francesc fa preveure que la seua visió d’una Església oberta i propera a les perifèries tindrà pes en l’elecció. Entre els noms que sonen amb més força es troben:
Pietro Parolin: el diplomàtic de consens
El cardenal italià Pietro Parolin, de 70 anys, nomenat per Francisco com a Secretari d’Estat, ha estat el 'número dos’ del Vaticà durant dotze anys. La seua àmplia experiència diplomàtica i el seu coneixement profund de la Cúria romana el situen com una opció de consens. De perfil centrista, Parolin podria unificar diferents sensibilitats dins del Col·legi Cardenalici, evitant enfrontaments entre sectors divergents. La seua trajectòria en les relacions internacionals i en el govern eclesial li atorga un prestigi indiscutible.
Péter Erdö: l’alternativa conservadora
El cardenal hongarès Péter Erdö, de 72 anys, representa l’opció més conservadora entre els favorits. A diferència d’altres purpurats crítics amb Francisco, Erdö ha mantingut una postura prudent i respectuosa. Arquebisbe d’Esztergom-Budapest des de 2002 i amb experiència al capdavant del Consell de Conferencias Episcopales Europeas, seria el candidat idoni si el conclave busca un gir cap a posicions més tradicionals, amb més èmfasi en la doctrina i l’ortodòxia catòlica.
Luis Antonio Tagle: el rostre asiàtic de l’Església
Amb 67 anys, el cardenal filipí Luis Antonio Tagle, actualment Proprefecte del Dicasteri per a l’Evangelització, encarnaria l’aposta per un Papa asiàtic en un continent on el catolicisme creix significativament. Proper a la visió pastoral de Francesc, Tagle és conegut pel seu carisma, proximitat i etern somriure. Tanmateix, la seua relativament jove edat podria jugar en contra seu, ja que podria donar lloc a un pontificat excepcionalment llarg. També pesen algunes controvèrsies durant la seua gestió al capdavant de Càritas Internationalis.
Matteo Zuppi: el mediador italià
El cardenal Matteo Zuppi, de 69 anys i arquebisbe de Bolonya, representa amb Parolin l’esperança italiana de recuperar el papat rere tres pontífexs no italians. Vinculat a la Comunitat de San Egidio, Zuppi té experiència en mediació de conflictes, havent participat fins i tot com a notari en el desarmament d’ETA el 2017. Compta amb el suport econòmic de la seua arxidiòcesi, propietària de la multinacional de portes automàtiques Faac, el que li atorga una posició influent.
Ángel Fernández Artime: l’espanyol amb opcions
El cardenal asturià Ángel Fernández Artime, de 64 anys, és un dels pocs espanyols amb possibilitats reals. Nomenat recentment per Francesc Proprefecte del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada, aquest salesià va ser anteriorment Rector Gran de la seua congregació, la segona més nombrosa de l’Església catòlica. Fill de pescadors, Fernández Artime coneix tant la Cúria romana com el món dels religiosos, i ha exercit càrrecs de responsabilitat a Espanya i l’Argentina, país natal de l’actual pontífex.
El Col·legi Cardenalici i la seua funció en l’Església Catòlica
El Col·legi Cardenalici és l’organisme encarregat d’assistir al Papa en el govern de l’Església universal i, fonamentalment, d’elegir el nou Pontífex després d’una seu vacant. Originàriament format pels sacerdots de les parròquies principals de Roma i bisbes de diòcesis properes, ha evolucionat fins convertir-se en un cos internacional que reflecteix la universalitat de l’Església.
Els cardenals es divideixen en tres ordres: bisbes, preveres i diaques. Només aquells menors de 80 anys poden participar en un conclave. Durant el pontificat de Francesc, el col·legi ha experimentat una notable internacionalització, amb nomenaments procedents de països on mai abans no hi havia hagut cardenals, com Laos, Mongòlia o Papúa Nueva Guinea.
Com funciona un conclave papal?
El conclave és un procés estrictament regulat i secret. Els cardenals electors queden aïllats en la Casa Santa Marta i es desplacen a la Capella Sixtina per a les votacions. Es requereix una majoria de dos terços per elegir el nou Papa. Després de cada ronda de votació sense resultat definitiu, les paperetes es cremen amb additius químics que produeixen fum negre. Quan hi ha elecció, el fum blanc anuncia al món la designació del nou Pontífex.
Durant el procés, està absolutament prohibit qualsevol contacte amb l’exterior, i els cardenals realitzen un jurament de secret. Les rondes de votació se succeeixen: quatre el primer dia (si el conclave en comença a la tarda, només una) i quatre de diàries els dies següents, fins assolir el resultat. Si després de tretze dies no hi ha consens, es pot passar a majoria simple si els cardenals així ho decideixen.
Quin perfil buscarà el conclave després de Francesc?
Els experts en assumptes vaticans coincideixen que l’elecció oscil·larà entre continuïtat i ruptura. D’una banda, la majoria de cardenals electors van ser nomenats per Francesc i comparteixen la seua visió pastoral. Per un altre, alguns sectors podrien buscar un perfil que posi més èmfasi en qüestions doctrinals o administratives.
Factors com l’edat, la procedència geogràfica i l’experiència pastoral seran determinants. També pesarà la capacitat del candidat per gestionar els reptes actuals de l’Església: des dels escàndols d’abusos fins la disminució de vocacions a Occident, passant pel diàleg interreligiós i la situació en zones de conflicte.
La reforma de la Cúria romana impulsada per Francesc amb la constitució apostòlica "Praedicate Evangelium" ha transformat profundament les estructures vaticanes, permetent que laics i dones puguin dirigir dicasteris. El nou Papa haurà de decidir si continua aquesta línia reformista o estableix noves prioritats per a l’Església del segle XXI.