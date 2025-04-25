Els guanyadors del concurs periodístic Josep Pernau
Alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius han presentat cartes al director/a, articles d’opinió i imatges
Joana Cabanillas, de l’Institut Samuel Gili i Gaya; Helena Tor, de l’Institut Ronda; Noret Alonso, del Col·legi Episcopal, i Alba Fernández, de l’Institut Caparrella, són els guanyadors de la 19 edició del concurs periodístic Josep Pernau.
El saló de plens de la Paeria de Lleida va acollir aquest dijous l’acte en el qual es van donar a conèixer les cartes al director/a, els articles d’opinió i les imatges reconegudes amb els primers premis i els accèssits. La convocatòria d’aquest curs ha rebut 217 treballs, en les quatre categories del concurs, de nou centres educatius.
El concurs està convocat per l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria d’Educació, juntament amb la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya.