El poble de Lleida amb el mercat medieval que reviu la llegenda de Sant Jordi
Els dies 26 i 27, Puigverd de Lleida es transformarà en un escenari medieval amb activitats per a tots els públics
La Fira Sant Jordi i el Drac convertirà Puigverd de Lleida en un autèntic escenari medieval durant el cap de setmana del 26 i 27 d'abril. Aquesta celebració, que arriba a la majoria d'edat consolidada com un dels esdeveniments més emblemàtics de la comarca, transportarà els visitants a l'època medieval amb un extens programa d'activitats que inclou un mercat d'època, espectacles, tallers i la representació estel·lar de la llegenda de Sant Jordi, que comptarà amb la participació de prop de 150 persones.
Durant dos dies intensos, els carrers de Puigverd s'ompliran d'activitats per a tots els públics. El dissabte 26, la jornada començarà amb un esmorzar popular a la placeta a les 9:00 hores, seguit de tirada de bitlles i diverses activitats infantils com pintacares, tallers i jocs de fusta. A la tarda, s'obrirà el mercat medieval i es podran gaudir d'activitats com tirades amb arc, una ruta pels cellers locals, actuacions de batucada i la plantada de bèsties amb l'associació El Griu d'Artesa de Lleida. La jornada culminarà amb balls medievals, l'espectacle de bruixes amb els Dimonis dels Trons i un gran espectacle final.
El diumenge 27, després de l'exhibició de trabucaires i el repic de campanes, s'oferirà una ruta pel centre històric de la vila, més tirades amb arc i balls medievals a la plaça. Al migdia es realitzarà una exhibició canina, la missa major i un concert medieval a càrrec de la coral La Palometa. La tarda estarà marcada per l'animació infantil, una desfilada i la justa d'adults, finalitzant amb la baixada d'estendards i sardanes.
Activitats per gaudir a Puigverd i els seus voltants
A més de les activitats programades dins la Fira Sant Jordi i el Drac, Puigverd de Lleida i els municipis propers ofereixen diverses opcions d'oci per complementar la visita. L'entorn natural de la zona convida a realitzar excursions i rutes senderistes pels voltants, especialment atractives en aquesta època de l'any amb la primavera en plena esplendor.
Els aficionats a la història i el patrimoni poden aprofitar per visitar altres indrets d'interès cultural com el Castell de Puigverd, una construcció medieval que data del segle XI i que conserva elements arquitectònics d'interès.
Cal destacar especialment les dues rutes guiades que s'ofereixen durant la fira: la ruta dels cellers de Puigverd de Lleida (dissabte a les 17:00 hores) i la ruta pel centre històric (diumenge a les 10:00 hores), ambdues a càrrec de Felip Niubó i amb un preu de 5 euros per persona. Aquestes visites permeten conèixer més a fons tant la tradició vinícola de la zona com el patrimoni arquitectònic i la història local.
Què cal saber sobre la Fira Sant Jordi i el Drac?
La Fira Sant Jordi i el Drac de Puigverd de Lleida ha esdevingut un referent cultural que combina la tradició catalana de Sant Jordi amb l'ambientació medieval. Aquest esdeveniment, que compleix la majoria d'edat, s'ha consolidat com una festa popular que implica bona part de la població local, amb prop de 150 participants només en la representació principal.
La llegenda de Sant Jordi, patrimoni cultural immaterial de Catalunya, cobra vida en aquest petit municipi lleidatà a través d'una representació teatralitzada que esdevé l'acte central de la fira. Aquest element diferenciador, juntament amb l'ampli ventall d'activitats programades, converteixen aquesta celebració en una proposta atractiva tant per als habitants de la comarca com per a visitants d'arreu del territori.
Per als amants de la fotografia, tant la plantada de bèsties com els espectacles de foc i les recreacions medievals ofereixen excel·lents oportunitats per capturar imatges úniques en un entorn que, durant aquests dies, sembla traslladar-se segles enrere en el temps.