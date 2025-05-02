Europa multa amb 530 milions Tik Tok per transferir dades d'europeus a la Xina i li dona mig any per corregir-ho
El regulador europeu exigeix a la plataforma nivells de protecció "equivalents" als que els usuaris tenen a Europa
La Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda (DPC per les sigles en anglès) ha multat amb 530 milions d'euros la xarxa social xinesa Tik Tok per transferir a la Xina dades d'usuaris europeus. El regulador considera que la plataforma incompleix les normes europees de protecció de dades, i li dona sis mesos per ajustar-se a la normativa. La decisió també inclou una ordre per suspendre les transferències si no compleix aquest termini. Graham Doyle, delegat de la comissió, subratlla que la popular xarxa social no compleix la normativa pel que fa a "verificar, garantir i demostrar" que les dades dels usuaris europeus gestionades a la Xina disposen d'una protecció "essencialment equivalent" a la que tenen a Europa.
La DPC va fer una petició a Tik Tok el 21 de febrer del 2025 sobre la protecció de dades dels usuaris europeus. La plataforma va contestar que no emmagatzemava les dades d'aquests clients a servidors establerts a la Xina.
Amb tot, l'abril passat Tik Tok va informar la DPC que, arran de la petició, havia descobert que una part "limitada" de dades d'usuaris europeus sí s'havia emmagatzemat a servidors de la Xina. Els responsables de la xarxa social han assegurat al regulador europeu que les dades s'han esborrat, però la DPC estudia ara si emprèn noves accions.